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不對稱作戰又一招 軍高層建議空射地獄火改陸射殲敵

2018-06-24 11:31聯合報 記者洪哲政╱即時報導

雷射導引的地獄火飛彈為反戰車武器，有效射程為8公里，一枚造價5萬8000美元，陸...
雷射導引的地獄火飛彈為反戰車武器，有效射程為8公里，一枚造價5萬8000美元，陸軍由攻擊直升機掛載進行空射。圖/軍聞社
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國軍積極發展不對稱戰術，在陸軍方面除要求比照美軍建構ATACMS陸基戰術導彈系統外，軍方高層在漢光34號演習後也建議陸軍，其麾下還有為數眾多的空射型地獄火飛彈，由於價格平實，建議陸軍應將該型飛彈改為陸射，作為灘岸殲敵之用。專家表示，美軍曾在已經在濱海戰鬥艦（LCS）上垂直發射地獄火，問題應該不大。

雷射導引的地獄火飛彈為反戰車武器，有效射程為8公里，一枚造價5萬8000美元，陸軍由攻擊直升機掛載作為空射之用。

根據相關資料顯示，地獄火也有陸射型，重型陸射地獄火系統是為美國陸軍裝甲車輛設計，取代美軍現役M2／M3戰鬥車上的拖式飛彈而發展，也可配備在美國陸戰隊的8輪甲車LAV-25上，輕型陸射地獄火系統可搭配悍馬車等輕型車輛使用，整套車裝組件重量不到340公斤（不包括飛彈），雙聯裝發射架能作270度旋轉及50度仰角，除了2枚待射彈以外，另有6枚預備彈。由於飛彈發射時會產生有毒排煙，因此輕型陸射地獄火系統須在4～15公尺外以遙控方式發射，而雷射標定器可與發射器放在不同陣地內，增加人員安全性。

針對軍方高層的建議，台海安全研究中心主任梅復興表示，應該沒有什麽問題。當年瑞典RBS-17便攜式防空飛彈，就是由空射型改為陸射型，系統並沒有特別更改，後來的許多面射應用如車載型，快艇用發射器型等，也都沒聽說過有需要特別修改構型或添加轉換器。

但他表示，比較有趣的問題倒可能還不是「能不能」地面發射，而是會不會有操作上或環境控制上的限制？ 或者就是電磁干擾安全的考慮。但既然美軍都已經在LCS上面垂射地獄火了，應該問題也不大。

飛彈陸軍美軍國軍

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