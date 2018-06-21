影／飛官吳彥霆告別式 蔡英文親獲頒褒揚令

2018-06-21 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭宜君 ╱即時報導



在本月4日執行漢光演習時撞山殉職的空軍F-16飛官吳彥霆，空軍司令部上午為他舉行烈士公祭典禮，總統蔡英文在國防部長嚴德發陪同弔唁，並頒發褒揚令；隨後由國防部長頒授旌忠狀，追頒干城甲種二等、楷模甲種二等、二等宣威及三等宣威等獎章、並追晉吳彥霆為空軍中校。