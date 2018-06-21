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蔡英文談年改：深刻體會馬英九當年猶豫的原因

影／飛官吳彥霆告別式 蔡英文親獲頒褒揚令

2018-06-21 15:25聯合報 記者蕭宜君╱即時報導

在本月4日執行漢光演習時撞山殉職的空軍F-16飛官吳彥霆，空軍司令部上午為他舉行烈士公祭典禮，總統蔡英文在國防部長嚴德發陪同弔唁，並頒發褒揚令；隨後由國防部長頒授旌忠狀，追頒干城甲種二等、楷模甲種二等、二等宣威及三等宣威等獎章、並追晉吳彥霆為空軍中校。

吳彥霆的遺孀也深情地說「老公我愛你」，令人動容。公祭典禮結束後，進行啟靈儀式，由憲兵班執行「發矧槍」（鳴槍），並由4架F-16型機進行編追思隊型衝場，致上最崇高的敬意及追思，吳彥霆將安厝於碧潭空軍烈士公墓忠靈塔。

公祭典禮結束後，由4架架F-16戰機進行編隊衝場，致上最高敬意。圖／軍聞社提供
公祭典禮結束後，由4架架F-16戰機進行編隊衝場，致上最高敬意。圖／軍聞社提供
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空軍吳彥霆漢光演習

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