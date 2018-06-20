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美參院通過法案 建議美軍參加台軍演

2018-06-20 00:58聯合報 華盛頓記者張加、記者林河名黃國樑／連線報導

美國參議院通過「國防授權法案」（ＮＤＡＡ），建議美軍應參加適當的台灣軍演。 圖／...
美國參議院通過「國防授權法案」（ＮＤＡＡ），建議美軍應參加適當的台灣軍演。 圖／聯合報系資料照片
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美國聯邦參議院表決通過參院版的「國防授權法案」（ＮＤＡＡ），內容包括美軍應參加適當的台灣軍演，如年度漢光演習；此外，美國國防部長應考慮支持派遣美軍醫療船赴台，作為「太平洋夥伴關係」任務的一部分。

參議院十八日以八十五票贊成、十票反對通過二○一九年度ＮＤＡＡ；雖然案號與眾議院法案相同，但內容為參議院版本，因此參眾兩院尚須進行協商，達成內容一致的版本再送交總統簽署。五月廿四日通過的眾議院版「國防授權法案」，要求評估台灣軍力，且國會認為根據台灣旅行法，美方應派高階軍事官員訪台交流。

參院版ＮＤＡＡ有關台灣部分也指出，「參院意見」（sense of Senate）認為，基於台灣關係法，美應大力支持台灣透過軍售、直接商售與工業合作獲得防禦性武器；美方也應該確保及時審查與回應台灣的防務軍備與服務要求，改善對台軍售的可預測性。

對此，總統府發言人林鶴明昨天表示，感謝美國參議院對我國國防安全的重視與支持，「我們也將持續和美國行政部門進行討論，強化台美間的安全合作」。

總統府並指出，為了維護國家安全，善盡維持區域和平穩定的責任，我們也正有系統地整備國防，提升自我防衛能量。

外交部發言人李憲章表示，眾議院軍事委員會通過眾院版NDAA後，參院這次也通過，兩院版本雖有些不同，與台灣相關部分仍然保留在裡頭；外交部感謝美國國會在積極推動台灣與美國軍事交流。

美軍台灣旅行法漢光演習外交部

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