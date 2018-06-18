親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
退休金年改衝擊
超商棄食好可惜
尋找溪望救水路
政治
軍事
綜合

共享單車落伍了 矽谷創投現在最看好「滑」通勤

大阪地震至少3死51傷 9歲女童遭學校外牆壓住不幸罹難

海軍7月九鵬海上實彈操演 沱江艦首度射擊雄二雄三

2018-06-18 10:52聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍司令部委由漁業署發布的「九鵬地區海、空域專案操演飛航公告申請單」顯示，海軍自...
海軍司令部委由漁業署發布的「九鵬地區海、空域專案操演飛航公告申請單」顯示，海軍自6月29日起，將在七星岩外海、蘭嶼、綠島一帶大範圍海域，實施實彈射擊，軍方特別將警戒區域劃分為警戒一、二區與管制空域區，而在綠島、蘭嶼之間海域的警戒一區內，又區分為「靶船處理」一區與二區，預告最大彈道高度都是無限高，實彈操演科目明顯為反艦飛彈攻擊水面靶船。海軍在九鵬海域實施實彈射擊日，分別為6月29日、7月4日、5日、6日、10日、11日、12日。圖拮自漁業署射擊通報
分享

海軍將在7月上旬在九鵬外海綠島與蘭嶼之間的海域，由各級軍艦、岸置機動反艦飛彈，模擬對共軍大型艦艇的靶船進行大規模海上實彈射擊，其中沱江級巡邏艦將首度進行雄二、雄三反艦飛彈實彈射擊。海軍公布的靶訊中，已將靶船大略位置標出。這項海上實彈操演受到矚目。

根據海軍司令部委由漁業署發布的「九鵬地區海、空域專案操演飛航公告申請單」顯示，海軍自6月29日起，將在七星岩外海、蘭嶼、綠島一帶大範圍海域，實施實彈射擊，軍方特別將警戒區域劃分為警戒一、二區與管制空域區，而在綠島、蘭嶼之間海域的警戒一區內，又區分為「靶船處理」一區與二區，預告最大彈道高度都是無限高，實彈操演科目明顯為反艦飛彈攻擊水面靶船。海軍在九鵬海域實施實彈射擊日，分別為6月29日、7月4日、5日、6日、10日、11日、12日。

沱江級巡邏艦可選配8枚超音速的雄風三型反艦飛彈或8枚次音速的雄風二型反艦飛彈，反艦火力比多數3000噸級巡防艦高，艦艏配備76快砲，船艉則有方陣快砲，我接收對美採購的肩射剌針飛彈後，也將部署在艦上作為防空火力。沱江艦曾在去年9月海上實彈操演中射擊76快砲，此次將首度進行反艦飛彈射擊。

官員指出，本月漢光34號演習實兵操演中於九鵬地區進行的精準武器實彈射擊，是以國人自製的各式防空飛彈為主；月底到7月中旬的實彈射擊，則是以水面「反艦」任務為主，規劃由各級軍艦、岸置機動反艦飛彈，模擬對共軍大型艦艇的靶船進行精準打擊。

對此，海軍司令部上午表示，實彈射擊屬年度戰備演訓任務，因屬抽測性質，射擊期程及任務艦目前仍規劃中，報導內容該部不予評論。

海軍沱江級巡邏艦7月上旬將首度進行雄二、雄三反艦飛彈實彈射擊。記者洪哲政/攝影
海軍沱江級巡邏艦7月上旬將首度進行雄二、雄三反艦飛彈實彈射擊。記者洪哲政/攝影
分享
沱江艦上配備的雄二、雄三反艦飛彈，後側可見方陣快砲。記者洪哲政／攝影
沱江艦上配備的雄二、雄三反艦飛彈，後側可見方陣快砲。記者洪哲政／攝影
分享

海軍
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

海劍二防空飛彈號稱研發完成 漢光實彈操演竟打不出去

2018-06-18 02:57

小英讚漢光演習「看見國軍戰力」 軍事迷卻譏像作秀？

2018-06-18 08:00

國軍提前投入防災 參謀總長親自跑透透

2018-06-17 17:57

失事F-16戰機記憶體尚未尋獲 19日重新搜索

2018-06-17 14:23

特戰兵的端午連假 他捧新式戰術頭盔南北狂奔...

2018-06-17 13:52

國防預算人事費1539億元創新高壓縮軍事採購

2018-06-17 12:07

妨害風化賭博詐欺妨害性自主等罪不得參加志願士兵甄選

2018-06-17 12:01

軍事迷開俱樂部 要辦幼兒戰鬥營

2018-06-16 23:59

陸官校慶 學生連隊展現勤訓精練成果

2018-06-16 16:41

陸官胡家琪將赴西點就讀 自勵努力以赴

2018-06-16 15:44

美航太級技術技轉台灣 國防部：樂觀其成

2018-06-16 12:44

軍媒社論證實漢光試射雄二E 解密之日近了？

2018-06-16 12:11

嚴家淦檔案 防禦飛彈長安計畫解密曝光

2018-06-16 11:26
看更多

熱門文章

最新民調：蔡英文再下跌 賴清德不滿意高過滿意

2018-06-17 11:30

李家同嘆年改 林萬億：絕無砍到讓大家晚景淒涼

2018-06-17 22:26

學者聲援李家同：不偷不搶靠退休金度日哪裡有錯

2018-06-17 11:50

【即時短評】愛把國軍掛嘴邊 蔡英文承諾如戲言?

2018-06-17 13:16

炒作侯友宜文大案 孫大千諷綠：聖戰士變豬隊長

2018-06-17 12:13

海劍二防空飛彈號稱研發完成 漢光實彈操演竟打不出去

2018-06-18 02:57

林為洲被做掉還被傳黑函 孫大千：唯恐天下不亂

2018-06-17 11:50

小英讚漢光演習「看見國軍戰力」 軍事迷卻譏像作秀？

2018-06-18 08:00

民調：台灣列中國大陸為「最不喜歡國家」第三名

2018-06-17 12:57

冰島踢出傳奇 蔡正元：即使快破產也沒砍公教退休金

2018-06-17 20:11

特戰兵的端午連假 他捧新式戰術頭盔南北狂奔...

2018-06-17 13:52

家庭照顧者支援來了... 長照喘息新制7月上路

2018-06-17 23:33

貢寮海祭花500萬請100團？ 葉元之：蘇貞昌說謊成性

2018-06-17 17:42

耐人尋味！ 年底選舉台東多數參選人競選看板不見黨徽

2018-06-17 17:47

連日大雨 水利署：對高雄台南水情大有助益

2018-06-17 19:52

蔡英文民調持續下探 孫大千列舉12張芭樂票

2018-06-18 09:02

獨／超商年丟70億食物？ 300超商加盟店聯手抗議

2018-06-17 23:04

日本重啟核電廠我賣核四燃料棒 林郁方：倒行逆施

2018-06-17 12:14

軍改協商傳賴清德要全翻案 藍嗆千案修正動議表決

2018-06-17 11:43

軍改釋憲 法學者：若無新理由恐仍合憲

2018-06-17 12:33

「貨架陳列要有豐富感」超商1年棄食70億元

2018-06-17 23:26

傳賴揆想翻盤軍改案 徐國勇：政院不得指揮

2018-06-17 13:06

【即時短評】抗爭四百多天 八百壯士換來什麼？

2018-06-17 12:14

勇哥估綠恐輸掉4、5個縣市 還牽拖要邱太三下台

2018-06-18 09:59

林為洲變數…竹縣憂「四國大戰」

2018-06-17 23:57

超商加盟店：強制配銷 食物丟到「厭世」內疚

2018-06-17 23:38

扁嗆民進黨限制發言 要到10萬人集會 「說個夠」

2018-06-18 00:18

文大宿舍案 教部：校方未用獎補助款補貼租金

2018-06-17 16:41

出書揭馬英九15個秘密 羅智強：我挺的不是馬英九

2018-06-18 09:37

斥國民黨鬼扯 柯建銘：賴清德沒干預軍改協商

2018-06-17 14:51

蘇貞昌與林智堅火力支援 衝衝衝、拚拚拚

2018-06-17 17:35

影／文大宿舍案是政治操作？ 柯文哲：藍綠惡鬥下處理吃力

2018-06-17 16:43

侯友宜文大宿舍爭議 林濁水：不講清楚就繼續挨批

2018-06-18 09:18

國防預算人事費1539億元創新高壓縮軍事採購

2018-06-17 12:07

管中閔兼獨董爭議 立院法制局籲修法

2018-06-18 00:17

國民黨：竹縣提名底定 若破壞團結祭黨紀

2018-06-17 17:10

軍改釋憲 法學教授：沒新理由恐仍合憲

2018-06-17 13:09

賴揆指示軍改「一字不讓」？政院駁斥

2018-06-17 23:41

喘息服務真能喘息？她：照護15年 沒用過半次

2018-06-18 00:05

蔡英文介紹「非洲蚊帳大使」盼台灣一起推動瘧疾防治

2018-06-17 19:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top