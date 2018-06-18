海軍7月九鵬海上實彈操演 沱江艦首度射擊雄二雄三

2018-06-18 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍司令部委由漁業署發布的「九鵬地區海、空域專案操演飛航公告申請單」顯示，海軍自6月29日起，將在七星岩外海、蘭嶼、綠島一帶大範圍海域，實施實彈射擊，軍方特別將警戒區域劃分為警戒一、二區與管制空域區，而在綠島、蘭嶼之間海域的警戒一區內，又區分為「靶船處理」一區與二區，預告最大彈道高度都是無限高，實彈操演科目明顯為反艦飛彈攻擊水面靶船。海軍在九鵬海域實施實彈射擊日，分別為6月29日、7月4日、5日、6日、10日、11日、12日。圖拮自漁業署射擊通報 分享 facebook

海軍將在7月上旬在九鵬外海綠島與蘭嶼之間的海域，由各級軍艦、岸置機動反艦飛彈，模擬對共軍大型艦艇的靶船進行大規模海上實彈射擊，其中沱江級巡邏艦將首度進行雄二、雄三反艦飛彈實彈射擊。海軍公布的靶訊中，已將靶船大略位置標出。這項海上實彈操演受到矚目。

根據海軍司令部委由漁業署發布的「九鵬地區海、空域專案操演飛航公告申請單」顯示，海軍自6月29日起，將在七星岩外海、蘭嶼、綠島一帶大範圍海域，實施實彈射擊，軍方特別將警戒區域劃分為警戒一、二區與管制空域區，而在綠島、蘭嶼之間海域的警戒一區內，又區分為「靶船處理」一區與二區，預告最大彈道高度都是無限高，實彈操演科目明顯為反艦飛彈攻擊水面靶船。海軍在九鵬海域實施實彈射擊日，分別為6月29日、7月4日、5日、6日、10日、11日、12日。

沱江級巡邏艦可選配8枚超音速的雄風三型反艦飛彈或8枚次音速的雄風二型反艦飛彈，反艦火力比多數3000噸級巡防艦高，艦艏配備76快砲，船艉則有方陣快砲，我接收對美採購的肩射剌針飛彈後，也將部署在艦上作為防空火力。沱江艦曾在去年9月海上實彈操演中射擊76快砲，此次將首度進行反艦飛彈射擊。

官員指出，本月漢光34號演習實兵操演中於九鵬地區進行的精準武器實彈射擊，是以國人自製的各式防空飛彈為主；月底到7月中旬的實彈射擊，則是以水面「反艦」任務為主，規劃由各級軍艦、岸置機動反艦飛彈，模擬對共軍大型艦艇的靶船進行精準打擊。