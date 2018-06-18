海劍二防空飛彈號稱研發完成 漢光實彈操演竟打不出去

2018-06-18 02:57 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中科院相關人士立法院遊說自力研發的「海劍二」艦載型防空飛彈已研發完成，有立委甚至為此連署祭出預算凍結案，希望迫使海軍進行採購，面對壓力，海軍也曾證實中科院已研發完成，允諾將在民國109年編列預算換裝。但昨日卻有媒體披露，海軍「定海計劃」的海劍二飛彈在漢光34號演習於九鵬基地實彈試射，卻發生點火後出現信號異常，飛彈無法離架，未能順利發射而測試失敗。

「上報」報導，國軍「漢光34號」演習實兵操演日前在九鵬基地進行實彈射擊演練，天弓與愛國者飛彈兩次展現其優異性能均全數命中；但中科院為空軍「神斧專案」研發量產的反跑道集束巡弋飛彈的「萬劍彈」，進行「作戰射擊驗證」時，卻發生彈體不規則滾動而至無法控制，由測試人員按下自毀裝置在空中引爆；海軍「定海計劃」的海劍二飛彈則是發生點火後出現信號異常，未能順利發射而測試失敗。據傳「天劍計劃」金姓主持人因此遭到撤換，中科院否認，只說是正常人事作業。

針對媒體媒體報導「萬劍彈」、「海劍二」驗證失敗與計劃主持人遭撤換，中科院昨日表示，中科院為有效推動各項國防武器專案研發工作，各專案計畫主持人對全般研發、量產任務執行，負有全責。報載該院天劍計畫人事調整，是該院內部正常人事作業，是針對研發任務推動的綜合考量。而中科院各項武器裝備研發測試，依各軍種需求，均按既定進度執行。報載內容屬記者自行臆測，與事實不符。

「上報」報導，因「神斧專案」萬劍彈、海軍「定海計劃」海劍二飛彈都屬於中科院「天劍計劃」研發的一部分，因連續兩次的驗證與測試失敗，中科院高層突然撤換「天劍計劃」的金姓主持人，引起議論，因為中科院過去從未有測試失敗而撤換主持人的前例，因此內部傳出可能是因人事上的糾葛，中科院高層趁此機會，以不適任將金姓主持人撤換。

報導指出，在國軍漢光演習前的飛彈射擊驗證中，空軍再次進行「萬劍彈」作戰驗證，從量產的萬劍彈中隨機抽測，受測的該枚萬劍彈由空軍IDF戰機由高空投放，進入低空時原應將彈體兩翼，以及進氣口後方尾平衡翼展開，但啟動渦輪扇發動機進行滑翔飛行時，從監視的影像發現，尾平衡翼展開不完全，萬劍彈因此失去平衡，先擺動並隨速度加快，造成彈體滾動而失控，最後無法控制才由測試按下自毀裝置後，這枚萬劍彈在空中爆炸。

至於海軍「定海計劃」的海劍二飛彈的測試，該系統2014年7月首度進行海劍二系統的海上斜射成功後，去年開始進行海劍二飛彈系統的陸上各項控制與中途導引的測試，日前所進行的海劍二系統實彈中途導引的測試時，據稱劍二飛彈點火後，突然間出現訊號異常，造成飛彈無法脫離發射架，所幸因屬於中途導引的測試，發推進器固態燃料燒完後結束，研發小組也就失靈原因進行檢視。

立法院曾提案質疑，海軍一級艦中康定級艦防空能量薄弱，僅具備不合適的海欉樹防空飛彈，該飛彈的無效嚴重曝露艦艇與官士兵的安全於險境。而海劍二防空飛彈研發工作已完成，但海軍至今卻一直未編列相關預算與計畫進行拉法葉級防空飛彈汰換作業，置人員安全於不顧。朝野立委還因此凍結海軍100萬元預算，要求海軍提出報告。

面對朝野立委這項質疑，海軍司令部曾在立法院向立委允諾，海軍康定級艦防空武力將選擇換裝中科院自行研發垂直發射系統的海劍二防空飛彈，中科院目前已完成研發，海軍將在民國108年以1年時間進行作戰測評，確定建案，希望在109年起編列預算，計畫在109到117年進行換裝。