小英讚漢光演習「看見國軍戰力」 軍事迷卻譏像作秀？

2018-06-18 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱報導



日前結束的國軍漢光34號演習，「高潮」是6月7日在清泉崗的空降與反空降操演。

在40分鐘過程中，擔任假想敵的「紅軍」先以跳傘與直升機，對清泉崗機場發動突襲，並且由C-130運輸機空投悍馬車。

負責防衛的「藍軍」除戰機攻擊，也動用直升機、戰車、裝甲車、煙幕發射車等各式裝備，對敵軍發動反擊，最後成功將入侵的紅軍殲滅，「收復」清泉崗。整個過程40分鐘一氣呵成，各個科目轉折中毫無冷場。

蔡英文總統隨後致詞時表示，國防戰力建立在「實」上。自己4月親自到蘇澳測考海軍艦隊快速反應，5日在九鵬基地視導防空飛彈射擊，加上今天的清泉崗操演，「國軍的戰力，我確確實實看到了」。

總統當真「確確實實」看到國軍戰力？

然而這場蔡總統「確確實實看到國軍戰力」的操演，卻在網路軍事討論區，引發相當大爭議。有人質疑，操演完全不符合戰鬥實況，反而像是「演戲」，例如紅軍遭到藍軍反擊時，明明已經占領房屋，卻不利用房屋作掩蔽，卻跑到戶外和藍軍對打。甚至雙方士兵乾脆把步槍背到背後，演出徒手搏擊。

至於總統致詞中提到的其他幾次操演，是否能符合「確實」，同樣令人質疑。

4月13日的「戰備抽測」，其實是國安單位因應習近平在海南島校閱解放軍艦隊，為了民心士氣考量，也要讓蔡總統校閱國軍艦隊，因此以「戰備抽測」為名進行。

但既然是「抽測」，理應在無預警下實施，結果各部隊早已演練多次，總統一聲令下，不僅艦艇在幾分鐘內全部出港，甚至駐地在20多公里外的陸軍蘭指部「雲豹」裝甲車，也在第一時間就出現在總統面前，執行港區戒備任務。

6月5日在九鵬舉行的精準彈藥射擊，執行空對空天劍飛彈射擊的戰機，在完成射擊後飛離時，卻施放大量火焰干擾彈。發射火焰彈的目的，是為避免被對方的追熱飛彈鎖定，但「精準彈藥射擊」是各式飛彈的試射打靶，本身並無其他戰術想定。空軍與地面上都沒有敵軍，此時大放火焰彈，唯一目的就是壯觀。

同樣例子，蔡總統於上周一前往台中新社的陸軍602旅視導。軍方特意展出最新的「空中狙擊」編組，由黑鷹直升機搭載狙擊手，攜帶12.7公釐口徑的M107A1重型狙擊槍，從空中對目標發動狙擊。

但是照片曝光後，除了狙擊手架槍的方式，被質疑會因飛機震動而失去準頭；此外直升機本身就是龐大噪音源，但M107狙擊槍上卻裝了消音器，在國外類似空中狙擊編組中，從沒有裝上消音器的例子。外界不免又質疑，是否因為M107的消音器長度達一英尺，「裝在槍口上比較炫」。

陸航602旅展示搭配黑鷹直升機的空中狙擊組，但架槍方式，以及槍口裝上消音器，卻也引發軍迷質疑。 圖／總統府提供 分享 facebook

國軍官員坦言 「我們也不想做」

對於操演不符現實的聲音，國防部高階將領坦言，清泉崗操演的目的，本來就是為了「和外界溝通」，向長官與社會大眾展現國軍的戰力。因為要將大量的元素融合在短短40分鐘裡，因為要讓觀眾看得到，所以往往必須採取「縮短時間」、「縮短距離」方式進行，的確很多部分與實戰會出現落差。「如果單站在國防部的立場，我們也不想做，但是不行啊！」。

不過將領指出，雖然許多想定不見得符合戰場實況，但這絕對是一場成功的「戰技展示」。尤其將多項科目濃縮到40分鐘舉行，出動70多架次戰機與直升機，過程中毫無空檔與「冷場」與危險發生，相當程度展現指揮管制能力與訓練精熟度。

進行完飛彈試射的經國號戰機，即使並沒有想定敵情，戰機也未進行任何閃避動作，卻在參觀台上空施放火焰彈。 圖／軍聞社 分享 facebook

近日來訪的史瓦帝尼（史瓦濟蘭）國王恩史瓦帝三世，也參觀了清泉崗操演，成為漢光演習卅多年來第一位「國家級外賓」。軍方官員透露，由於史國已經是我國唯一非洲友邦，這次恩史瓦帝國王來訪，府方盡力安排參觀。

由於史國是內陸國，史王曾表示很想看看海軍作戰，府方為此提議，請國防部比照民國103年馬英九總統的前例，舉辦一場艦隊海上校閱。

蔡英文總統（右）以軍禮歡迎史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（左）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

但國防部表示漢光演習科目已經排定，不可能作這麼大的變化，因此才改為邀請史王與總統一起參觀空降／反空降操演，並且將「聲光規模」加大。

總統與媒體 正是使演習不實的最大因素

而在總統視導之外，其他的國軍演訓，真實度其實高得多。舉例而言，今年漢光演習中，陸軍機步269旅，就在新竹湖口與海軍陸戰隊66旅，進行對抗操演。

在官兵中午吃飯，或替戰車加油的過程中，裁判官會無預警突然宣布「敵情」，迫使官兵必須採取警戒動作；過程中記者也遭遇，悍馬車突然拋錨，或是戰車上的機槍故障無法連發等意外「糗事」。

在操演過程中，副參謀總長執行官陳寶餘上將曾經到場視察，但上將只是旁觀者，現場官兵完全沒有配合長官到來而改變動作，甚至多數人根本不知道有高階長官到場。

然而269旅與66旅的操演，全程長達五天四夜，就算花一天或半天的時間，也不可能看到所有科目。

6月7日的清泉崗反空降操演，假想敵放棄據守的房屋，跑到開闊地上與防衛軍「決鬥」，甚至演出徒手肉搏，遭外界抨擊背離現實。 記者程嘉文／攝影 分享 facebook

反之，6月7日總統在清泉崗一共停留90分鐘，前一半是在基地各處檢閱各部隊的戰備情況，後一半才是操演，在40分鐘內要盡可能展示各種武器性能與各種官兵戰技，而且都要讓包括總統、史王與中外媒體都能看到、拍攝到，自然「故事」就變得脫離現實。

美軍演習「沒有預演」

「軍情與航空」版主施孝瑋。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在台灣，對軍事新聞有興趣的閱聽人，應該都很習慣「預演」或「預校」一詞。每次重大演訓、典禮，國軍總習慣一練再練，等到最後一次才是正式操演。

對此，先前曾經多次採訪太平洋區美軍演習的「軍情與航空」版主施孝瑋說，台灣記者採訪美軍演習，第一件文化衝擊就是，美軍的演習從來沒有「預演」這種東西。演習的目的，就是為了讓參演官兵盡可能去體會戰場實況。

他指出，雖然媒體可以申請採訪美軍演習，但基本上記者處於旁觀者角色，演習流程幾乎完全不考慮媒體。因此記者可能在航空母艦上看了半天各式戰機起降，戰機起飛時攜帶炸彈，返航時炸彈已經不見了，但卻看不到飛機炸射目標的畫面，甚至連目標是什麼，軍方都不見得告訴你。

換言之，身為旁觀者的記者，對於演習的全貌，只能瞎子摸象，碰觸到很小的一部分。至於整體的想定、雙方實施的戰術作為，不但不會向「觀眾」透露，往往是隨機反應，更不可能事先預演。

「演訓」與「作秀」混為一談

「漢光34號演習」實兵演練，空軍防空部隊於屏東九鵬基地進行天弓2型防空飛彈實彈射擊，並且成功命中目標。 圖／國防部提供 分享 facebook

雖然國軍的公開操演，往往淪為「演重於訓」甚至「演而不訓」，然而不能否認，在如今標榜全民國防的時代，來自民間甚至執政高層的支持與肯定，對國軍絕對必要。而各式裝備人員的戰技秀，縱使未必符合現實，的確在宣傳上「很好看」。

因此，例如各軍事基地開放、甚至如清泉崗操演這類「火力秀」，都不能說沒有價值。但軍方必須體會，「秀」與「演訓」的目標不同，不應該混為一談。「秀」就是把國軍最好的一面展現給全國大眾，過程必須反覆演練、一氣呵成，節目應該環環相扣、絕無瑕疵；「演訓」則絕對不是為了好看，過程很可能沈悶、冗長、乏味，甚至充滿各種「突槌」，但也就是要藉著諸多不完美，讓各級官兵都能夠盡可能接近戰場上實際情形，未來當真遇上狀況發生，才不至陌生不知所措。

以我國的近鄰日本而言，陸上自衛隊每年舉辦「富士總合火力演習」，主要目的就是對國內外進行火力展示。既然是火力展示，因此不必考慮戰場實況，讓各種武器輪流上陣展現最大威力。外界也都曉得，富士火演本來就是火力展示，不必就此去判斷自衛隊的戰法合不合理。而在富士火演之外，自衛隊當然還有其他比較真實（但卻比較不好看）的演習。

回到國內，國防部近年逐漸體會宣傳、即所謂「戰略溝通」的重要性，在政黨輪替後，新的國安團隊更是對此高度重視。然而卻常出現「買櫝還珠」流弊，因為重視對外戰略溝通，就拿演訓的真實度作為犧牲品。軍方必須體認，演訓的擬真與從難，是不可退讓的堅持；國安團隊必須體認，必須給軍方足夠的資源，軍方才能兼顧演訓與宣傳。