特戰兵的端午連假 他捧新式戰術頭盔南北狂奔...

2018-06-17 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍新式戰術頭盔（圖中人物與報導內容無關）。記者程嘉文／攝影 分享 facebook 被軍中譽為史上最精實的漢光34號實兵操演結束，參演官兵好不容易等到連續三天端午連假返家陪伴家人，但有參加清泉崗基地「聯合反空機降操演」的特戰兵抱怨，他在操演前才撥發到新式個裝，操演結束後單位要他帶回台北家保管，結果週末三天連假人在高雄假休一半，單位卻臨時下令下週三以前收繳「新式戰術頭盔」，且無任何轉寰餘地，他因此利用假日，奔波在高雄、台北，再將頭盔繳回在桃園的單位，「想好好的陪伴家人放個三天假都如此困難！」

有疑似特戰官兵今天透過「靠北長官」粉絲專頁披露：「單位在漢光演習前撥發新式個裝，當初說因為是個人裝備，單位不負保管責任叫我們自行帶回家保管，本人參與清泉崗操演後接連著到高雄受訓，因為單位駐地在北部，每次要收繳裝備還是有什麼預劃消息本人都會格外注意」。

官兵說：「當初也沒有消息要收繳新式個裝，我就乖乖聽單位的話，把個裝自行保管在台北家中。這週末三天連假都已經休一半了，才下命令到單位下週三以前管制「新式戰術頭盔」的收繳（好像要更換高耳式的頭盔）並且無任何理由時間轉寰餘地，代表我一定得在這個週末處理完。」「想好好的陪伴家人放個三天假都如此困難！」

官兵抱怨，「於是我接到消息的隔天一早搭8點的火車到台北家中拿到裝備，再親自拿去單位繳交，馬上搭車回來高雄陪伴家人。」

官兵說：「單位有單位的困難大家都能體諒，所以我不怪連上，大家也都是聽命行事，只是長官可不可以為基層的弟兄稍微著想，我們的錢也是得來不易，也是努力完成任務維持紀律換來的，這樣專程拿一個頭盔上去繳交的金錢時間是不是可以換來跟家人的一頓豐盛晚餐。」

官兵說，他為了送回頭盔，所花時間：12小時；所花金錢：2100元。