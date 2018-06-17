親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
致災豪雨警戒中
農作物產銷失衡
九合一選戰焦點
退休金年改衝擊
尋找溪望救水路
政治
軍事
綜合

中橫便道19K巨石砸爛小客車 女嬰先送醫另一傷者待援

諷刺！ 連公立學校的校長教師 也把孩子送私立國中

特戰兵的端午連假 他捧新式戰術頭盔南北狂奔...

2018-06-17 13:52聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍新式戰術頭盔（圖中人物與報導內容無關）。記者程嘉文／攝影
國軍新式戰術頭盔（圖中人物與報導內容無關）。記者程嘉文／攝影
分享
被軍中譽為史上最精實的漢光34號實兵操演結束，參演官兵好不容易等到連續三天端午連假返家陪伴家人，但有參加清泉崗基地「聯合反空機降操演」的特戰兵抱怨，他在操演前才撥發到新式個裝，操演結束後單位要他帶回台北家保管，結果週末三天連假人在高雄假休一半，單位卻臨時下令下週三以前收繳「新式戰術頭盔」，且無任何轉寰餘地，他因此利用假日，奔波在高雄、台北，再將頭盔繳回在桃園的單位，「想好好的陪伴家人放個三天假都如此困難！」

有疑似特戰官兵今天透過「靠北長官」粉絲專頁披露：「單位在漢光演習前撥發新式個裝，當初說因為是個人裝備，單位不負保管責任叫我們自行帶回家保管，本人參與清泉崗操演後接連著到高雄受訓，因為單位駐地在北部，每次要收繳裝備還是有什麼預劃消息本人都會格外注意」。

官兵說：「當初也沒有消息要收繳新式個裝，我就乖乖聽單位的話，把個裝自行保管在台北家中。這週末三天連假都已經休一半了，才下命令到單位下週三以前管制「新式戰術頭盔」的收繳（好像要更換高耳式的頭盔）並且無任何理由時間轉寰餘地，代表我一定得在這個週末處理完。」「想好好的陪伴家人放個三天假都如此困難！」

官兵抱怨，「於是我接到消息的隔天一早搭8點的火車到台北家中拿到裝備，再親自拿去單位繳交，馬上搭車回來高雄陪伴家人。」

官兵說：「單位有單位的困難大家都能體諒，所以我不怪連上，大家也都是聽命行事，只是長官可不可以為基層的弟兄稍微著想，我們的錢也是得來不易，也是努力完成任務維持紀律換來的，這樣專程拿一個頭盔上去繳交的金錢時間是不是可以換來跟家人的一頓豐盛晚餐。」

官兵說，他為了送回頭盔，所花時間：12小時；所花金錢：2100元。

漢光演習連假特戰
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

國防預算人事費1539億元創新高壓縮軍事採購

2018-06-17 12:07

妨害風化賭博詐欺妨害性自主等罪不得參加志願士兵甄選

2018-06-17 12:01

軍事迷開俱樂部 要辦幼兒戰鬥營

2018-06-16 23:59

陸官校慶 學生連隊展現勤訓精練成果

2018-06-16 16:41

陸官胡家琪將赴西點就讀 自勵努力以赴

2018-06-16 15:44

美航太級技術技轉台灣 國防部：樂觀其成

2018-06-16 12:44

軍媒社論證實漢光試射雄二E 解密之日近了？

2018-06-16 12:11

嚴家淦檔案 防禦飛彈長安計畫解密曝光

2018-06-16 11:26

美或參與台軍演 央視揶揄：是在幫忙練習逃跑嗎？

2018-06-14 22:11

豪大雨壓境 國防部備兵力救災

2018-06-14 15:11
看更多

熱門文章

文大宿舍租賃契約曝光 北市：建物確屬集合住宅

2018-06-16 20:29

最新民調：蔡英文再下跌 賴清德不滿意高過滿意

2018-06-17 11:30

索羅門邦交生變？ 外交部：索部長赴中未獲授權

2018-06-16 19:16

清理竹縣長提名爭議戰場？藍支持者匿名信批林為洲不忠

2018-06-16 17:29

打臉蘇貞昌 貢寮海洋音樂祭數據與事實有落差

2018-06-16 17:18

威脅林智堅 謝文進將選竹市長？

2018-06-17 00:26

文大宿舍爭議 校方：嚴正抗議不實指控

2018-06-16 21:35

中市全教產：年改申請訴願 已有上千名教師登記

2018-06-16 19:50

學者聲援李家同：不偷不搶靠退休金度日哪裡有錯

2018-06-17 11:50

文大宿舍案 張善政籲北市府快處理 避免柯P操作遐想

2018-06-17 08:17

力挺侯友宜 韓國瑜籲民進黨停止抹黑

2018-06-16 19:28

為棄保幫綠營打侯友宜？柯文哲吐苦水

2018-06-16 18:47

炒作侯友宜文大案 孫大千諷綠：聖戰士變豬隊長

2018-06-17 12:13

林為洲被做掉還被傳黑函 孫大千：唯恐天下不亂

2018-06-17 11:50

錯誤年改成台灣災難 孫大千列政策四大錯誤

2018-06-17 09:03

民進黨傾全力打侯？ 侯友宜：我有自己的格調

2018-06-17 11:19

影／扁挺喜樂島聯盟 大談金川會對台啟示

2018-06-16 22:47

錄影談話也要申准 扁：上面怕什麼？

2018-06-17 09:19

陸官胡家琪將赴西點就讀 自勵努力以赴

2018-06-16 15:44

軍改協商傳賴清德要全翻案 藍嗆千案修正動議表決

2018-06-17 11:43

風雨不大 卻成災區！ 墾丁、小琉球旅宿估損失數千萬

2018-06-16 23:33

【即時短評】愛把國軍掛嘴邊 蔡英文承諾如戲言?

2018-06-17 13:16

馬英九談與吳敦義關係：從來沒有不和平過

2018-06-16 16:25

觀察站／陳菊 蔡總統布局活棋

2018-06-17 00:09

文大宿舍演變「陰謀論」 柯朱侯蘇怎麼說？

2018-06-16 23:30

影／喜樂島聯盟今台中大會 扁錄影力挺

2018-06-16 15:47

陳菊出手 民進黨中執委、中評委改選提前底定

2018-06-17 00:01

遭匿名信質疑黨性不忠 林為洲：進退都是因堅持民主

2018-06-16 17:26

文大宿舍案是政治操作？ 柯P：藍綠惡鬥下處理很吃力

2018-06-17 11:15

侯友宜妻宿舍惹議 朱立倫感慨：深受其害

2018-06-16 14:50

日本重啟核電廠我賣核四燃料棒 林郁方：倒行逆施

2018-06-17 12:14

軍改釋憲 法學者：若無新理由恐仍合憲

2018-06-17 12:33

追徵黨產 執行署7月3日降價拍賣國民黨宿舍

2018-06-16 16:39

是否參選北市長 呂秀蓮：我有資格

2018-06-16 17:19

台北高等行政法院：黨產會是被告 可聲請閱卷

2018-06-17 00:33

民調落後 陳學聖：激勵我努力

2018-06-17 00:07

特戰兵的端午連假 他捧新式戰術頭盔南北狂奔...

2018-06-17 13:52

民調：台灣列中國大陸為「最不喜歡國家」第三名

2018-06-17 12:57

【即時短評】抗爭四百多天 八百壯士換來什麼？

2018-06-17 12:14

外傳索羅門與我邦交生變 外交部否認

2018-06-17 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top