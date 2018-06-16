美航太級技術技轉台灣 國防部：樂觀其成

2018-06-16 12:44 中央社 台北16日電



美商洛克希德馬丁公司將藉由愛國者三號PAC-3工業合作專案與台灣合作，引進航太鋁合金鑄造技術。國防部發言人陳中吉今天說，這是民間對民間的廠商合作，樂觀其成。

自由時報報導，資深軍方官員透露，美方已同意將愛國者三型飛彈相關的「航太鋁合金大型精密鑄造零組件製程技術」轉移給台灣廠商，提高台灣自主國防科技的技術層級。

陳中吉受訪時指出，這是美國洛馬公司跟台灣民間廠商的技術合作，屬民間對民間，國防部樂觀其成，其他沒有進一步評論。

根據台灣區航太工業同業公會今年3月發布的訊息，洛克希德馬丁公司飛彈與射控事業部（簡稱LMMFC），希望經由愛國者三號PAC-3工業合作專案（ICP）與台灣合作，致力於協助強化與提升台灣產業既有能力。

航太公會指出，美商預計引進航太鋁合金大型精密鑄造零組件製程技術，使台灣產業在航空與國防相關的鑄造技術水準發展與生產製造更具競爭力，從而提高技術層級，促進國家經濟成長和國際市場開發。

航太公會說，LMMFC將提供台灣承接者實際技術知識、技術訓練和技術轉移，藉以提升航太級大型鑄件的模具、殼模製造系統、熔鑄技術、焊接、熱處理及尺寸控制、非破壞檢測與尺寸量測等關鍵技術及符合航空標準的關鍵認證。

航太公會指出，LMMFC提供技術轉移協助的結果，將使台灣承接者具備生產製造合於軍規要求標準，航太與國防等級的航太鋁合金大型精密鑄造零組件製程能力。

今年5月舉行的台美國防產業論壇，以民間企業交流為主，會議聚焦造船、資安、航太3大國防議題。經濟部長沈榮津在會中表示，政府已將國防產業列為五大創新產業計畫之一，希望透過國艦國造、國機國造，帶動產業技術升級。