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美或參與台軍演 央視揶揄：是在幫忙練習逃跑嗎？

2018-06-14 22:11聯合新聞網 綜合報導

美國參議院日前通過國防授權法草案，當中提到支持美國參與台軍演，央視則揶揄美軍擬參...
美國參議院日前通過國防授權法草案，當中提到支持美國參與台軍演，央視則揶揄美軍擬參與台灣軍演：是在幫台軍練習逃跑嗎？圖為機步特遣隊暨機動大隊實施掃蕩敵軍演練科目。 報系資料照／記者黃仲裕攝影
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美國在台協會（AIT）新館落成，美國助理國務卿羅伊斯及美國在台協會主席莫健代表美國政府來台，美國參議院日前更通過國防授權法草案，當中提到支持美國參與台軍演，讓國台辦跳腳表示「堅決反對美台官方往來」，央視更揶揄美軍擬參與台灣軍演：是在幫台軍練習逃跑嗎？

前AIT主席薄瑞光表示，從美國日前通過的《國防授權法草案》、《台灣旅行法》等，可以見得美國關切近期北京欺凌台灣的情形，而美國助理國務卿羅伊斯出席AIT新館落成，也被總統蔡英文視為「美國對台灣的支持」，然而台美的密切互動、參與軍演，竟讓大陸央視主播評為：美軍幫著台軍練習如何逃跑。

據新浪網報導，6月13日央視網一段影片描述《海峽兩岸》主播對美軍擬參與台軍演的評論，當中提到「近階段台灣所有軍演大多都圍繞如何反斬首、如何練習逃跑，如果美台聯合軍演的話，美軍會幫著台軍練習逃跑嗎？」，參與該節目的實踐大學副教授賴岳謙也認為，美軍只是藉台灣消耗大陸部分力量，但最後付出最多代價的仍是台灣。

有大陸網友直言「若美軍赴台，我們要以武力收復台灣」，認為若美台真的軍演、中國卻不出手，那麼對中國來說會失去統一的關鍵窗口，也有網友認為比起美國，大陸更有資格來台，但遭到其他網友反問：如果美軍去夏威夷，解放軍能去嗎？

台美關係軍售美國在台協會

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