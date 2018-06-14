小英說美國挺台灣 孫大千提出3點質疑

2018-06-14 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



總統蔡英文昨表示，中國單方面改變和平穩定現狀，感謝美國等國家對台支持；對中國壓迫航空公司改台灣名稱，美方仗義執言，總統說，這讓台灣人民感受到「美國挺你」。對此，前立委孫大千質疑，美國政府真的值得台灣人民「託付終身」嗎？

孫認為，川普政府才言猶在耳，「美韓軍演對防禦盟邦很重要，沒得商量，不能拿來談判。」結果，川普在川金會記者會上竟然就直接宣布，將停止美韓聯合軍演。這項完全沒有照會南韓政府的「爆炸性言論」，等於是重重的打了南韓國防部一個耳光。如果，這不算是出賣，什麼才算是出賣呢？

其次，原本民進黨的政治人物不斷對外釋放消息，表示AIT新館落成典禮時，華府將會指派重量級高官來台參加，同時，美方也將考慮派駐陸戰隊擔任未來的維安任務。結果，既沒有陸戰隊，也不過是由負責經濟和文化事務的助理國務卿羅伊斯代表出席，而且還特別把美台過去四十年來的關係定位成為緊密的「教育文化合作」，並且暗示因為「區域內還有很多事情正在進行」。這些外交辭令翻成白話文就是告訴台灣政府，因為亞太地區還有很多事情需要北京當局支持，所以就只好委屈台灣了。這根本是潑了民進黨和台獨勢力「好大的一盆冷水」吧？

最後，AIT主席莫健還不忘記再度主張，「美國持續遵循基於美中三公報與台灣關係法為基礎的一中政策。」這樣的表態恐怕會讓長久以來立志成為美國的「附隨組織」的台獨份子的「玻璃心碎了一地」吧？

孫大千說，可笑的是，居然還有所謂的「涉外人士」自我陶醉的表示，落成典禮代表著「台美關係再深化」。其實，只能處處看著美國的臉色，這就是在美中對奕格局中，台灣成為華府「擄人勒贖」的肉票的宿命。所以，台灣人民真的相信，「美國挺你」嗎？