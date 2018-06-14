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軍友社理事長 勞軍五百次

2018-06-14 00:34聯合報 記者程嘉文鄭秋霜／台北報導

端午節將屆，軍人之友社理事長李棟樑（左）昨天前往忠烈祠、五指山國軍示範公墓，致贈...
端午節將屆，軍人之友社理事長李棟樑（左）昨天前往忠烈祠、五指山國軍示範公墓，致贈慰問金與禮品給駐軍官兵。 記者程嘉文／攝影
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端午節將屆，軍人之友社理事長李棟樑昨天前往忠烈祠、五指山國軍示範公墓，致贈慰問金與禮品給駐軍官兵。這是李棟樑接任軍友社以來，第十一次上五指山勞軍。他總計本周連續三天走訪國軍營區，共慰勞九個單位。上任至今，慰勞國軍部隊高達五百多次，捐款達八千萬元。

擔任會統企業董事長的李棟樑，是國內大貿易商。日前經濟日報出版由他口述的《走過大時代—李棟樑和你聊聊天》一書，上市後受到各界肯定。

上周，F-16飛官吳彥霆參加漢光演習撞山殉職，前天李棟樑到花蓮空軍基地，自掏腰包捐贈五萬元，請聯隊長官轉贈給家屬。日前聯合報獨家報導，照顧多重身心障礙者的宜蘭聖嘉民啟智中心，財務缺口超過八百萬元，呂若瑟神父公開對外求援。李棟樑得知後，立即捐款廿萬元資助。

蔡英文總統、前總統馬英九都曾公開感謝李棟樑對軍友社的付出。與李棟樑有多年交情的前副總統蕭萬長形容，他是個「沒有敵人的人」，樂善好施、經常急人之難。

另一位李棟樑的老友、凱基銀行董事長魏寶生說，李棟樑為人觀察入微，總是站在對方的立場、用關懷的角度處理事情，是個很溫暖的人。

李棟樑在書中表示，自己貧困出身，曾得到許多人幫助，才有今天的成績。因此行有餘力後，多為朋友、員工著想，也意外在事業上另闢出新道路。

國軍漢光演習捐款

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