親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
年改議題再掀波
農作物產銷失衡
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
北農風波續發酵
AIT新館啟用
政治
軍事
綜合

北市宮廟大火 晚間再尋獲祖孫二具遺體

世足／西班牙丟震撼彈 陣前開除主帥洛佩特吉

軍人退場機制 朝野協商有共識

2018-06-13 19:19台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導

立法院朝野黨團13日對軍改草案爭議條文進行協商，並針對軍人退場機制達成共識納入修...
立法院朝野黨團13日對軍改草案爭議條文進行協商，並針對軍人退場機制達成共識納入修法。(photo by 醒報資料庫)
分享

軍改朝野有共識！立法院朝野黨團13日針對軍改草案爭議條文進行協商，對軍人退場機制達成修法共識。時代力量立委洪慈庸提議，軍人退場機制以任官滿一年的軍士官為條件，透過第三方管道申請退役，以便讓適應不良的軍人可以退場。但國民黨立委曾銘宗憂慮，若成立第三方管道恐讓軍方逼退不適任的軍職人員。民進黨立委王定宇回應，軍人去留有明文規定，只要第三方管道由委外出任，便不會有問題。

多適應不良

立法院朝野黨團13日針對攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」進行協商，軍人退場機制條文成為討論的焦點。洪慈庸13日特別針對第15條提出修正動議，要求本次軍改納入常備軍官士官的退場機制。

洪慈庸引用國防部資料指出，軍人個案諮商輔導的類型之中，最高輔導比例為「適應不良。」近3年，受輔導的10051軍人中，有1989人適應不良；其中又有499人是基層尉官及士官。但洪慈庸指出，現行《陸海空軍軍官士官服役條例》並沒有讓軍官、士官得依志願申請賠償的退場機制，且國防部長期因為缺員卻忽視基層軍官士官的意見，顯現軍隊人力管理需緊急調整。

曾銘宗憂慮，軍人要提早退役，需要經過「人事評審會」的考核，恐怕會讓軍方逼退不適任的軍職人員。

王定宇表示，軍人去留有明文規定，但因為個別人員情況特殊，例如，他們簽約以後，中途經常生病或沒有意願從軍，卻往往沒有辦法申請退出。為了顧及個別軍人特殊狀況，希望能夠成立「人事評審會」另行處理。此外，為了避免出現逼退軍人的問題，評審會委員半數以上都將由外部成立。

任滿一年不適可退役

洪慈庸表示，退場機制訂定的方向，會以任官滿一年的軍士官，給予主動選擇退場的正式管道，讓已經沒有服役意願的軍士官，可以申請提早退役。她說，過去不斷接獲基層軍官、士官反映「適應不良卻苦無退場機制」，並常見有人為求退伍故意違紀犯過，甚至有人因壓力過大，不幸造成憾事。若不提出退場機制，恐衝擊全募兵制發展。

最後，立法院長蘇嘉全裁示，軍改應明確載明申請退場的權力。至於，評審會的成員比例在立法中也將詳加說明，相關決議也獲得朝野同意。

然而，軍改關鍵的樓地板月退、起支俸率、溯及既往等等深水區條文都還沒談到，預計將在接續2天裡繼續討論，下週進行表決以完成三讀。

【更多精采內容，詳見

軍人洪慈庸立法院

相關新聞

洪案兩旅長冷凍近五年 日前均轉任代理處長

2018-06-13 17:19

美台關係持續進展 莫健：不會把台灣當籌碼

2018-06-13 17:45

稚子呼喚「爸爸下車」 殉職飛官吳彥霆骨灰回花蓮

2018-06-13 00:00

朝野協商軍改案 預計明天進入條文深水區

2018-06-12 20:44

汛期將至 嚴德發南下視察部隊防救災整備

2018-06-12 18:44

滅音大砲X16 陸軍特戰空中狙擊組戰力曝光

2018-06-12 18:23

民間UAV戰場偵蒐成效佳 軍方擬簽開口契約

2018-06-12 16:51

「爸爸下車了！」幼子聲聲喊 飛官吳彥霆迎靈至花蓮

2018-06-12 16:48

漢光挨批演戲 軍方：秀場式的演練具嚇阻效果

2018-06-12 16:04

飛官吳彥霆失事殉職 軍友社李棟樑致贈慰問金

2018-06-12 15:24

失事飛官今火化 軍方仍未尋獲黑盒子記憶體

2018-06-12 14:41

飛官吳彥霆遺體火化 家屬帶骨灰回花蓮

2018-06-12 13:12

傘兵墜地 參謀總長下令停產T-10人員傘改採外購

2018-06-12 11:25

颱風季將至 國軍3.6萬人結合裝具待命防災

2018-06-12 10:29

端午勞軍 蔡總統：我是國軍靠山

2018-06-12 00:17

影／立院拒馬蛇籠擋八百壯士 吳斯懷：這不是謙卑的政府

2018-06-11 14:26

影／立院審軍改排班 藍委夜宿搬出秘密武器

2018-06-11 14:14

影／當年負責草山行館警戒 40砲陣地藏身陽明山秘境

2018-06-11 14:07

蔡英文端節慰問陸軍官兵 中午吃便當加水餃

2018-06-11 13:08

照顧國軍 蔡英文：「我說到做到 大家放心」

2018-06-11 12:54

總統視導602旅 黑鷹直升機亮相

2018-06-11 12:17

軍改明起協商四天 拚下周三讀

2018-06-11 12:15

八百壯士立院集結 發採訪背心防衝突

2018-06-11 11:13

反軍改上街頭 北市部署500名警力因應

2018-06-11 10:35

八百壯士再度聚集立院 發記者背心維護安全

2018-06-11 09:59

海戰60周年 老兵8月登中海艦只為了說一聲「再見」

2018-06-11 00:22

海軍永嘉號獵雷艦 唯一擁有「榮譽士官長」

2018-06-10 22:47

國軍唯一戰功艦恐不保 昔日官兵登艦與「老友」相聚

2018-06-10 22:18
看更多

熱門文章

行政處分書載10年後退休金大減 退休公教：差點昏倒

2018-06-12 23:58

年金改革處分書出爐 有退休師首年月退遭砍萬餘元

2018-06-13 11:08

年改開鍘！ 80歲月退6萬變3萬多 憂生活

2018-06-13 12:34

馬英九探視鳳梨伯 嘆：沒想到國民黨失政權影響那麼大

2018-06-13 12:04

網傳國民黨六都候選人競選廣告？ 網友一看全驚呆

2018-06-13 11:57

推薦煮蕉配醬油蒜挨酸吃蕉皮 賴清德回應了...

2018-06-12 22:20

周刊爆：蔡英文姐夫許丕龍欠三大銀行250萬卡費不還

2018-06-13 10:25

下月退休金減9千 退警：政府請把當年加班費還我

2018-06-13 14:02

新版身分證設計獎得主是HTC設計師 王雪紅發信恭喜

2018-06-12 21:03

洪案兩旅長冷凍近五年 日前均轉任代理處長

2018-06-13 17:19

晶片+自然人憑證 新版身分證設計出爐

2018-06-13 00:58

徐永明批九二共識 孫大千嗆：難道要選台獨嗎？

2018-06-13 08:34

監察院判定：陳師孟需在諷扁短劇案迴避

2018-06-13 16:16

影／竹縣震撼彈…國民黨徵召楊文科 林為洲哭了

2018-06-13 15:03

退休公教退休金7月起遞減 李來希：端午想跳汩羅江

2018-06-13 08:00

巧！「民國」 與北韓同歲 自己紀年的國家有幾個？

2018-06-13 16:43

身分證徵圖吵翻天 其實換發爭議不止這一樁

2018-06-13 08:00

新身份證設計首獎得主是HTC員工 王雪紅發信狂賀

2018-06-13 05:50

【即時短評】小英罵得沒錯！農委會的專業離農民好遠

2018-06-12 20:41

讓陳師孟交出扁案 慶啟人：監委不能憑意識型態辦案

2018-06-13 17:58

北農案遭傳喚 北農總經理吳音寧：絕無不法

2018-06-13 10:43

謝長廷批內湖垃圾山官員候選人口水戰：可恥

2018-06-12 23:17

硬起來？ 北農：未來不再同意政風處進入調查

2018-06-13 16:26

蔡英文姊夫積欠卡債250萬 曾銘宗：蔡家很有錢別擺爛

2018-06-13 11:30

莫健：持續遵循一中 為台海穩定做出貢獻

2018-06-12 23:43

文大宿舍被比惡房東？侯友宜連說5次謝謝大家

2018-06-13 11:32

川金會後蔡習會？扁：不如規劃國、民兩黨領袖高峰會

2018-06-13 08:17

馬英九受學生歡迎 羅智強：公道仍在台灣仍有希望

2018-06-13 16:40

年改案 1萬退休公教警消聲請釋憲

2018-06-13 14:05

選舉時檢方傳喚 韓國瑜嗆：讓選民有不當聯想

2018-06-13 10:15

銷毀600公噸青蕉 蕉價回來了

2018-06-12 23:46

國民黨今提名楊文科 林為洲：連要退讓都覺得可恥

2018-06-13 11:07

北農監察未果卻遭議員爆料 柯P：這個國家亂了

2018-06-13 15:13

新航酷航網站矮化台灣 外交部抗議要求更正

2018-06-12 21:30

轉貼小英讚台新聞 羅智強：我會不會被拘留3天？

2018-06-13 09:17

【即時短評】周錫瑋 你被做掉了都不知道

2018-06-13 18:11

送殘菜前有發布消息？徐弘庭爆：政風報告打臉吳音寧

2018-06-13 12:08

邱進福：五大蔬果公會將力挺吳音寧

2018-06-12 22:11

蘇貞昌批新北市府團隊 「歸組壞了了」

2018-06-12 20:40

退休公教紛提訴願複審年金 教團循司法再申請釋憲

2018-06-13 09:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top