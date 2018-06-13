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美台關係持續進展 莫健：不會把台灣當籌碼

2018-06-13 17:45中央社 台北13日電

美國在台協會AIT新館昨天落成，外交部長吳釗燮（左起）、前總統馬英九、美國在台協...
美國在台協會AIT新館昨天落成，外交部長吳釗燮（左起）、前總統馬英九、美國在台協會主席莫健、美國國務院教育文化事務助理國務卿羅伊斯、蔡英文總統、美國國務院海外建築業務局大使默色、AIT處長梅健華和行政院長賴清德，一同參加時空膠囊放置儀式。 聯合報系記者林俊良／攝影
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美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）今天表示，美台關係近年來積極正面發展，AIT新館落成象徵美台關係的深度。莫健說，美國在台有重要利益，不會把台灣當籌碼。

目前在台灣訪問的莫健接受中央社專訪，對於美國是否會把台灣當成籌碼，他表示，過去有聽過台灣被用來當成籌碼的說法，但美國不這麼認為。美國在台灣、在西太平洋地區有重要利益；美國也不認為美中關係、美台關係是零和遊戲。

莫健表示，美國不認為美國需要犧牲在台利益換取跟中國的合作，他相信美國政府這樣的想法並未改變。

他說，美國在台有重要利益，也會持續保護這些利益。他沒有看到美方會出賣台灣的跡象，事實上，目前川普（Donald Trump）政府裡也有越來越多資深官員表示，「這樣的事情不會發生」。

莫健指出，美台關係近年來正面積極發展，包括緊密的經貿關係、人民間的交流，以及美台非官方關係持續快速成長。他舉例，台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）就是雙邊合作的成果。

他說，美台關係持續進展，耗資約2．55億美元（約新台幣76億元）打造的AIT新館落成，「象徵美台關係的深度」。

莫健表示，AIT新館的成果令人印象深刻，「是很華麗的建築物」，象徵美台間堅實的關係。新館不僅外觀美，且具有多種用途，他很滿意。

莫健10日至16日訪問台灣，是他2016年10月接任AIT主席後第四度訪台。訪台期間除出席AIT新館落成典禮，也規劃與政界和商界資深人士會面，包括總統蔡英文。

關於這次訪台是否向台灣提及談到美豬、美牛議題，莫健說，無可避免地將會談到這個議題。美方呼籲台灣以科學為基礎來做決定，而不是以政治來做決定，美國會持續向台灣提起這個問題。

莫健表示，整體來說，美台貿易健康發展，但確實也有些問題需要解決，讓美台經濟更有效率地成長。

莫健美中關係

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