朝野協商軍改案 起支俸率無共識遭保留

2018-06-13 17:35 中央社 台北13日電



立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商軍改案，其中修法的關鍵之一，有關起支俸率計算標準，經歷近1.5小時討論，朝野無法達成共識。蘇嘉全最後裁示保留。

蘇嘉全自12日開始召集朝野協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，下午的協商在討論完24、25條後，進入本次修法的關鍵之一，第26條的起支俸率計算標準。

國民黨立法院黨團主張服役滿20年起支俸率為60%，每增加一年增加2%，所得替代率上限士官95%軍官90%；國民黨立委呂玉玲更提出修正動議，區分已退役與現役的計算標準，現役服役滿20年起支俸率為55%，每增加一年增加2.5%，已退役的起支俸率則為60%，每增加一年增加2.5%。

呂玉玲說，民國86年以前，國軍有3個精簡方案，讓很多軍人先退役，當時本俸也較低，若現在都用一套標準，對這些人非常不公平，因此主張現役與已退役脫鉤；而為了要留才，年增率也該提高到2.5%。

行政院的版本則是起支俸率為55%，每增加一年增加2%；所得替代率上限士官95%軍官90%。民進黨立委王定宇在會中表示，55+2這個版本能讓財務運作下去；與會的國防部長嚴德發也說，行政院版是55+2，調查14萬現役軍人的意見，幾乎都可以接受，因為福利是更好的，認為這是好的政策。

嚴德發表示，若是將現役與退役脫鉤，俸率與年增率不同，會對現役軍人產生衝擊，因為現役軍人中有8218名剛好橫跨新舊制，恐會造成中、高階幹部離退，對部隊穩定造成影響。

在歷經近1.5小時的討論，朝野各有立場，無法達成共識，蘇嘉全最終裁示第26條保留。