國安人士看川金會：搞定北韓 美更有餘裕管理台海風險

2018-06-11 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



「川金會」明天登場，熟悉國安人士表示，北韓核武問題是美國對外安全政策首要關切，也是東亞區域穩定的最大變數；而當北韓問題和緩，美國將更有能力處理因中國崛起所造成的區域緊張。

美國總統川普（Donald Trump）和北韓領導人金正恩，明天上午將在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店會面，北韓核武問題和亞太區域發展趨勢成為全球關切焦點。

蔡英文總統明天上午將出席美國在台協會（AIT）內湖新館落成啟用典禮並致詞，也將對這場舉世矚目的「川金會」及區域和平發展議題有所回應。

熟悉國安人士表示，我方對於區域情勢的發展，一直都有透過各種管道掌握訊息，並與相關國家保持密切聯繫。

該人士指出，北韓核武問題是美國對外安全政策首要關切，也是東亞區域穩定的最大變數；朝鮮半島局勢一旦穩定趨緩，美國將更有餘裕管理區域內其他安全議題包括南海、台海等風險。換言之，當北韓問題和緩，美國將更有能力處理因中國崛起所造成的區域緊張。

國安人士認為，當美國不再需要中國配合施壓北韓時，中國的外交籌碼將隨之減少；而中國目前最優先的利益，在於國內經濟的穩定發展。