照顧國軍 蔡英文：「我說到做到 大家放心」

2018-06-11 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



蔡英文總統今天視導陸軍航空602旅，與官兵提前過端午節聚餐，她致詞表示，國防建軍在於一個「實」字。共軍近來的動作頻繁，不只是我國國家安全的威脅，更是單方面的影響區域的和平穩定。她要提醒全體國軍部隊，面對挑戰，更要強化憂患意識，用最堅強的信念，做好每天的戰鬥戰訓本務。

蔡總統說，敵人的威脅越大，就更要堅守國防建軍的基本原則。她要再強調ㄧ次，請國軍每ㄧ位同仁注意，國軍國防建軍的原則，就在於ㄧ個「實」字。

只有每一天都「務實」的演練，後續「確實」的檢討修正，並且建立「踏實」的作業程序。這樣日復一日的累積，這才是國軍「精實」的戰力的基礎。

蔡總統説，曾經要求讓部隊更專注於任務本身，減少不必要的文書跟庶務。很欣慰國軍的文化，真的進步很多。幹部都要把「實」這個字放在心思上。不要讓外面的人笑國軍只會發小卡、填表格，要實實在在做事，不做虛功，更不需要表面工夫。

當國軍認真確實地執行任務時，蔡總統說，她就是國軍的靠山，ㄧ定支持國軍。

現在政府優化年金制度，讓軍人在軍中服務的時間可以延長，也持續以實際作為，改善大家的營區生活環境、工作條件，以及個人裝備。

蔡總統說，部隊裡面，還有很多夫妻弟兄姐妹在部隊服務，國家一定會更用心來照顧大家。「我說到做到，大家放心」

蔡英文總統邀林青青上尉跟她的先生彭新煌中尉是黑鷹直升機的飛行員，卻在另一單位服務。另邱琪兒上士跟她弟弟邱智彬都在同個單位服務。

她説，台灣社會越尊敬國軍，就會有更多好人才，甚至願意全家投身軍旅，國軍的戰力才會更加堅強。