海軍永嘉號獵雷艦 唯一擁有「榮譽士官長」

2018-06-10 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



海軍編號MHC1302的「永嘉」號獵雷艦，是我國向德國採購的4艘獵雷艦之一。本艦最大的特色，是全海軍唯一擁有「榮譽士官長」的軍艦，原來60多年前，第一代永嘉艦的艦長陳慶堃因為長江突圍戰功，榮獲青天白日勳章，因此以「永嘉」替剛出生的兒子命名。近年海軍紀念這段歷史，與陳家後人聯絡，經商有成的陳永嘉，決定「認養」與自己同名的「永嘉二世」，每年艦慶與春節，都和艦上官兵聚會同樂。

民國38年4月，國府兵敗如山倒，共軍攻抵長江北岸，海軍第二艦隊數十艘艦艇被困在南京一帶的長江中，司令林遵少將打算投共。永嘉艦長陳慶堃少校私下邀集其他不願投共的艦長，突然起錨衝向下游，一整晚與長江北岸的共軍交火，終於衝到上海獲救。替國家救回十多艘艦艇的陳慶堃，因此獲頒青天白日勳章。

在左營眷村長大的陳永嘉，雖然知道姓名由來，但從沒看過永嘉軍艦。一直到民國104年，海軍紀念長江突圍戰役，邀請陳家的兒孫，參觀現役的「二世」永嘉艦，兩位「永嘉」才首度見面。陳永嘉隨即表示，身為海軍子弟，很願意替同名的永嘉艦多做些事。

從此，陳永嘉成為永嘉艦的一份子。每年的春節與艦慶，都邀請他參加。他也會自掏腰包，宴請船上的全體官兵；許多官兵即使從船上退役後，都還和他密切往來。