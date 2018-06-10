多圖／金防部秀戰技 火砲快速轉移陣地

2018-06-10 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



陸軍金門防衛指揮部砲兵營，今天展示陣地快速轉移的能力。從戰砲連連長接獲命令，到火砲進入陣地完成放列可以發射，必須在19分鐘之內完成。

操演顯示，駐鵲山105公釐榴彈砲連，連長接獲射擊命令後，首先趕至預定放列火砲的地點勘查，標定各砲位置，隨即架起五零機槍占領陣地，開設射擊指揮所，透過資料鍊接收並計算目標方為、火砲角度等資訊；接著由中型戰術輪車（軍用卡車）拖曳火砲進入陣地，砲班人員迅速下車，拉開砲架、固定駐鋤，完成射擊預備，隨即將火砲方位俯仰轉至預定角度，裝彈模擬發射。

金防部副參謀長鄭有為表示，我方火砲對敵射擊之後，對方立刻可以利用反砲兵雷達，反推出我方砲陣地位置，因此現代化野戰砲兵都要求能夠快速部署與移動。不僅接獲命令後，要能盡速進入陣地開始射擊，發射砲彈之後也就要盡速脫離，以免遭遇敵方的反擊。依據野戰砲兵戰砲隊訓練教範，連長至營長處「完成受命」，實施陣地變換並帶領挺進班進入陣地，實施陣地偵查、選擇、占領，進入陣地完成放列，戰砲排長回報「陣地準備好」，標準時間為19分鐘。