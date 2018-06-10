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多圖／金防部秀戰技 火砲快速轉移陣地

2018-06-10 11:09聯合報 記者程嘉文╱即時報導

陸軍金門防衛指揮部砲兵營，今天展示陣地快速轉移的能力。從戰砲連連長接獲命令，到火砲進入陣地完成放列可以發射，必須在19分鐘之內完成。

操演顯示，駐鵲山105公釐榴彈砲連，連長接獲射擊命令後，首先趕至預定放列火砲的地點勘查，標定各砲位置，隨即架起五零機槍占領陣地，開設射擊指揮所，透過資料鍊接收並計算目標方為、火砲角度等資訊；接著由中型戰術輪車（軍用卡車）拖曳火砲進入陣地，砲班人員迅速下車，拉開砲架、固定駐鋤，完成射擊預備，隨即將火砲方位俯仰轉至預定角度，裝彈模擬發射。

金防部副參謀長鄭有為表示，我方火砲對敵射擊之後，對方立刻可以利用反砲兵雷達，反推出我方砲陣地位置，因此現代化野戰砲兵都要求能夠快速部署與移動。不僅接獲命令後，要能盡速進入陣地開始射擊，發射砲彈之後也就要盡速脫離，以免遭遇敵方的反擊。依據野戰砲兵戰砲隊訓練教範，連長至營長處「完成受命」，實施陣地變換並帶領挺進班進入陣地，實施陣地偵查、選擇、占領，進入陣地完成放列，戰砲排長回報「陣地準備好」，標準時間為19分鐘。

由於兩岸激烈砲戰的歷史，金防部過去曾擁有國軍規模最大的砲兵部隊，如今隨著歷次精簡，數量已經大為減少。除了部署在地下掩體的重型火砲（155公釐M59加農砲、205公釐M115榴砲、240公釐M1榴砲）之外，機動型火砲採取較輕便的105公釐美製M101系列（國造者稱為T63），以利快速轉移陣地。

固定駐鋤，以穩定火砲位置。記者程嘉文／攝影
固定駐鋤，以穩定火砲位置。記者程嘉文／攝影
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砲手挖掘陣地，架設火砲的駐鋤。記者程嘉文／攝影
砲手挖掘陣地，架設火砲的駐鋤。記者程嘉文／攝影
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接獲命令後，連長需先趕到預定的陣地勘查，確定沒有敵情，隨即火砲才能進入。記者程嘉...
接獲命令後，連長需先趕到預定的陣地勘查，確定沒有敵情，隨即火砲才能進入。記者程嘉文／攝影
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火砲完成放列，開始射擊。記者程嘉文／攝影
火砲完成放列，開始射擊。記者程嘉文／攝影
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由中型戰術輪車（軍卡）拖曳進入陣地的105公釐榴砲。記者程嘉文／攝影
由中型戰術輪車（軍卡）拖曳進入陣地的105公釐榴砲。記者程嘉文／攝影
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火砲由車輛拖入預定發射點，短距離的移動與方向調整，仍須由人力進行。記者程嘉文／攝...
火砲由車輛拖入預定發射點，短距離的移動與方向調整，仍須由人力進行。記者程嘉文／攝影
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進入陣地展開放列的M101榴砲。記者程嘉文／攝影
進入陣地展開放列的M101榴砲。記者程嘉文／攝影
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在火砲架設過程中，一旁持槍警戒的士兵。記者程嘉文／攝影
在火砲架設過程中，一旁持槍警戒的士兵。記者程嘉文／攝影
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國軍金門陸軍

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