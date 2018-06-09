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嚴德發再探視秦良丰 感謝激勵全體官兵士氣

2018-06-09 21:11中央社 台北9日電

國防部長嚴德發9日前往臺中童綜合醫院瞭解秦良丰目前的復原情形。圖／軍聞社
國防部長嚴德發9日前往臺中童綜合醫院瞭解秦良丰目前的復原情形。圖／軍聞社
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陸軍航空特戰指揮部上兵秦良丰因執行傘訓任務受傷，國防部長嚴德發今天再度前往台中童綜合醫院探視，感謝秦良丰在漢光演習執行任務堅持到底的精神，激勵了全體官兵的士氣。

陸軍航空特戰指揮部特戰三營5月17日在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲的秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地情形，從原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，經連日救治病情趨於穩定。

國軍漢光34號演習7日在台中清泉崗基地進行反空機降作戰演練，為了重整航特部官兵的信心，航特部指揮官張宗才少將身先士卒，親自率領200名特戰官兵，順利完成傘兵空降清泉崗的演習任務。以行動證明航特部官兵的精實訓練，也彰顯對保傘連的信任。

漢光演習昨天結束，嚴德發今天再度前往台中童綜合醫院瞭解秦良丰的復原情形，並與家屬懇談。嚴德發表示，這次漢光演習，秦良丰執行任務堅持到底的表現，充分發揮特戰部隊不怕苦、不怕難、絕不向險境低頭的驚人意志，展現勇猛驃悍的忠義精神，激勵了官兵及同僚的士氣，大家因此凝聚團隊向心，群策群力，才讓這次漢光演習任務圓滿完成，「良丰居功厥偉」。

探訪過程中，已恢復意識且復原狀況穩定的秦良丰與嚴德發有簡單的互動，嚴德發對秦良丰說：「良丰，謝謝你，激勵了全體官兵的士氣。」

嚴德發向家屬承諾，國軍永遠是秦良丰的後盾，未來也將持續陪同秦良丰完成後續醫療復健之路。

漢光演習嚴德發特戰

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