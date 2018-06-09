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防軍改藍委搶遞案權 綠委：阻礙改革不會得民心

2018-06-09 11:37中央社 台北9日電

國民黨為防止民進黨強過軍改案，昨天開始在立院議場外排班搶遞案權。藍委柯志恩今天上午表示，盼執政黨關注軍人福利；綠委柯建銘說，國民黨阻礙改革不會得民心。

立法院11日將召開談話會，討論臨時會相關事宜。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天受訪表示，臨時會第一案就是軍人年金改革，軍改案是臨時會重中之重，當然會有爭議，可能會有衝突。

國民黨立法院黨團為防止民進黨團強行通過軍改案，昨天下午由黨團總召林德福與黨團首席副書記長曾銘宗在議場外排班搶優先遞案權，林德福說，已針對軍改案準備了500案以上的修正動議，防止民進黨團要強行通過軍改案。

國民黨團副書記長柯志恩、國民黨立委王育敏今天上午接替林德福、曾銘宗排班。柯志恩告訴中央社記者，盼透過這次的行動，可以讓執政黨好好坐下來與在野黨針對軍改關鍵條文進行協商，例如對於軍人退伍二次就業是否要給予這麼多的限制。

她說，希望執政黨能關注到軍人的福利，這就是國民黨團在議場前排隊要達到的目標，盼執政黨能針對草案細節及在野黨的要求做妥善的修正，讓軍人年改更完善，保障軍人、退伍軍人的權益。若執政黨要強硬處理，國民黨就只能全力杯葛。

柯建銘告訴中央社記者，軍人有職業特殊性，能調整的民進黨也已調整了，國民黨反軍改就只是做給退伍軍人團體八百壯士看，包括在議場前排隊也是如此。

柯建銘說，他一直呼籲國民黨要理性面對，軍人年金不改不行，不可能現役先行、退役暫緩，這違反民意，國民黨要自己思考，老是要杯葛對整個黨究竟好不好。

他說，國民黨應該要翻轉邏輯，拿500案來表決，阻礙改革，不會得到民心，這種非理性反對、暴虎馮河的行為，不如大家好好坐下來談。

對於是否會影響軍改在7月1日與公教年改同步實施，柯建銘說，持平而論，民進黨沒有說一定要軍改與公教年改一起實施，首先軍改法案要先通過，後續有些相關的子法要訂，做好相關配套措施才會實施。

退伍軍人國民黨民進黨

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