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立院將開臨時會審軍人年改 政院拒馬又架起來了

2018-06-07 22:56聯合報 記者林河名╱即時報導

立法院正值休會期間，但民進黨立院黨團今天送出要求召開臨時會的提案，開會期間從6月11日到7月6日，將處理軍人年改法案、空汙法修正草案等共17案。

立法院召開臨時會在即，攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」草案又列在第1案，反軍改團體「八百壯士」已發出動員令，將從11日起集結青島東路，連續5天到立院周邊聲援。

因應立法院自11日起召開臨時會，周邊恐有陳抗行動，行政院今天又在圍牆外架起層層拒馬，瀰漫一股山雨欲來的氣氛。

因應立法院自11日起召開臨時會，行政院今天又在圍牆外架起層層拒馬。記者林河名／攝...
因應立法院自11日起召開臨時會，行政院今天又在圍牆外架起層層拒馬。記者林河名／攝影
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因應立法院自11日起召開臨時會，行政院今天又在圍牆外架起層層拒馬。記者林河名／攝...
因應立法院自11日起召開臨時會，行政院今天又在圍牆外架起層層拒馬。記者林河名／攝影
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因應立法院自11日起召開臨時會，行政院今天又在圍牆外架起層層拒馬。記者林河名／攝...
因應立法院自11日起召開臨時會，行政院今天又在圍牆外架起層層拒馬。記者林河名／攝影
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立法院軍人陳抗

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