立院將開臨時會審軍人年改 政院拒馬又架起來了

2018-06-07 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



立法院正值休會期間，但民進黨立院黨團今天送出要求召開臨時會的提案，開會期間從6月11日到7月6日，將處理軍人年改法案、空汙法修正草案等共17案。

立法院召開臨時會在即，攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」草案又列在第1案，反軍改團體「八百壯士」已發出動員令，將從11日起集結青島東路，連續5天到立院周邊聲援。