立院將開臨時會審軍人年改 政院拒馬又架起來了

相關新聞
美軍參加台灣軍演？ 國防部：樂觀其成2018-06-07 14:33
美國參議院呼籲美軍可參與漢光演習 國防部表達謝意2018-06-07 14:13
美參院版國防授權法案 指美應參加台灣軍演2018-06-07 13:40
陸戰隊很忙！今天兩棲登陸 還要扮演陸軍假想敵2018-06-07 13:20
開發被卡十餘年 陽明山招待所國防部不要了2018-06-07 12:26
美考慮派艦穿越台海 軍事專家：蔡政府苦肉計奏效2018-06-07 11:44
參議院籲讓美軍參加漢光演習 國防部表感謝2018-06-07 10:44
「我不要躺在床上當廢人！」 秦良丰想趕快回部隊報到2018-06-07 10:23
川普是愛台還是害台？ 孫大千提出四個問題2018-06-06 08:02
美艦擬通過台海 外媒：華府將改變對台軍售方式2018-06-06 00:12
美艦擬通過台海 知情人士：美回應共軍區域威脅2018-06-06 00:11
晚間聽到周杰倫的聲音 傘兵秦良丰哭了！2018-06-05 21:26
傳美考慮派軍艦通過台海 國防部：未證實不評論2018-06-05 18:49
美台軍售改採逐案審查 國防部：及時獲防禦戰力2018-06-05 18:47
美海軍官校畢業 胡家琳穿中華民國軍服接受川普祝福2018-06-05 17:37
軍事迷看過來！當年美國這些戰機與軍艦也來過2018-06-05 16:37
周杰倫越洋錄加油音檔 為傘兵秦良丰打氣2018-06-05 15:17
美軍艦入台海？ 專家：美中玩軍事遊戲 不用過分解讀2018-06-05 14:27
美擬派軍艦通過台海 對台軍售改個案辦理2018-06-05 12:55
美擬派航空母艦行經台海 林郁方：跟陸玩軍事遊戲2018-06-05 11:07
美國派軍艦通過台灣海峽？外交部：不予評論2018-06-05 10:47
影／搜救F16又找到大量殘骸 鑑定是否為黑盒子2018-06-05 09:39
路透：美考慮派軍艦通過台海、改變對台軍售方式2018-06-05 08:59
影／F16墜機尋獲13個疑似屍塊 今持續搜尋黑盒子2018-06-05 08:51
兩岸敏感時刻 美考慮派軍艦通過台海2018-06-05 07:40
「切香腸戰術」 解放軍繞台威嚇進步神速2018-05-31 13:07
熱門文章
周玉蔻節目上飆罵陳佩琪 王定宇一句話讓她瞬間結巴2018-06-07 10:18
廖玉蕙：吳音寧犯什麼天條 受抄家滅族大難2018-06-07 13:02
陳吉仲批表現差 韓國瑜嗆：你視官位比祖宗牌位重要2018-06-07 13:32
【即時短評】吳音寧 動盪是因為你連聲抱歉都不說2018-06-07 06:54
年薪250萬卻硬要說月薪14萬 他神解析吳音寧的「特殊價值觀」2018-06-07 14:07
吳晟為女抱屈：唯一做錯的 是沒建立好人際關係2018-06-07 01:05
水果價崩 鳳梨王子楊宇帆：拜託不要作秀吃水果2018-06-07 11:43
「我不要躺在床上當廢人！」 秦良丰想趕快回部隊報到2018-06-07 10:23
國民黨：民進黨幹話治國 精選十句是這些2018-06-07 20:54
預言2020柯P改披藍袍 孫大千：阿扁看錯了！2018-06-07 08:10
綠營讓吳音寧「一夜洗白」 原來都是為了他2018-06-07 21:47
徐世榮批柯文哲霸凌吳音寧 孫大千：綠對藍才天理難容2018-06-07 09:09
吳音寧做得比韓國瑜好？農委會這麼說2018-06-07 01:01
小英首次公開簽法案 其實馬英九才是創先例2018-06-07 09:00
【重磅快評】吳音寧PK韓國瑜 農委會拿「假新聞」助攻2018-06-07 15:56
新竹縣提名爭議 馬英九：按制度走大家都不會有意見2018-06-07 09:46
李艷秋列舉蔡政府13項政績 「背脊一陣寒意爬上來」2018-06-07 10:01
吳音寧挨批 吳晟心疼：「有哪個父親受得了」2018-06-07 13:07
觀察站／北農爭議兩面刃 綠止血清戰場2018-06-07 00:49
散布香蕉傾倒不實照片？徐永明要「政治禿鷹」道歉2018-06-07 18:16
誤判颱風假誰之過？氣象局長霸氣回：氣象局扛大部責任2018-06-07 17:42
香蕉價格又崩盤 政府知道真相卻不敢說2018-06-07 14:43
韓國瑜：我任內是北農黃金時刻2018-06-07 00:44
談北農吳音寧 柯Ｐ：綠營集結 國民黨不打才奇怪2018-06-07 12:07
吳音寧爭議 段宜康：韓國瑜會打人議員不敢罵？2018-06-07 12:45
鳳梨農恐賠千萬 羅智強：蔡英文不倒台灣怎麼好？2018-06-07 16:11
蔡英文挺吳音寧 藍：保一個自己人輸全台灣值得嗎？2018-06-07 10:38
國民黨竹縣提名爭議 馬英九「挺制度」2018-06-07 14:39
蔡英文誇吳音寧「會做事」柯P：我覺得我好無辜2018-06-07 14:56
綠營挺吳音寧 柯文哲：國民黨不打才奇怪2018-06-07 17:03
黨政人士：柯文哲批吳音寧 不夠厚道2018-06-07 14:41
完成特檢投入操演 國軍F-16戰機重回藍天2018-06-07 01:37
買3萬台斤香蕉救蕉農 蘇貞昌：有些東西還是熟成好2018-06-07 11:34
影／議員諷「神隱少女」 吳音寧疑掩面拭淚2018-06-07 18:51
吳音寧假新聞？蔡正元要蔡英文去問年輕人怎麼想2018-06-07 18:13
國民黨痛批：農委會胡亂攻擊 令人啼笑皆非的無能2018-06-07 18:38
開發被卡十餘年 陽明山招待所國防部不要了2018-06-07 12:26
呂秀蓮稱綠執政台灣恐淪亡 詩人渡也：民進黨沒感覺2018-06-07 09:43
冷眼集／制度隨人變 海豚又轉彎?2018-06-07 14:40
觀察站／批吳等於批綠 柯豁出去?2018-06-07 14:42
留言