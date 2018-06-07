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影／蔡英文視導漢光演習 不捨飛官吳彥霆

2018-06-07 13:39聯合報 記者謝育炘╱即時報導

漢光34號演習投入部隊最大的聯雲操演，7日早上在台中清泉崗基地震撼登場。除了蔡英文總統，正在台灣訪問的史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世也一同到場視察部隊操演。蔡英文除對日前參與演訓卻不幸失事的F-16飛官吳彥霆以及參演部隊致意，更強調會對國軍全力支持，但她全篇演說中未提及「中華民國」，另外，以往演習蔡英文都有穿防彈背心及避彈頭盔，今年並沒有穿，國防部解釋，此次演習是採「實兵不實彈」的方式進行演練，並沒有安全顧慮，所以元首不需要穿著，而依往例在部隊演練獲勝後都有揮舞國旗的精神動作，今年也省略此一步驟。

漢光演習今天登場，陸軍空軍出動官兵人數超過4000人與各式武器。攝影／記者謝育炘
漢光演習今天登場，陸軍空軍出動官兵人數超過4000人與各式武器。攝影／記者謝育炘
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漢光演習今天在清泉崗進行反空降演習，陸軍空軍出動大批官兵（總人數超過4000人）...
漢光演習今天在清泉崗進行反空降演習，陸軍空軍出動大批官兵（總人數超過4000人）與各式武器。攝影／記者謝育炘
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演習蔡英文F-16吳彥霆漢光演習

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