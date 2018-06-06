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搜尋黑盒子！從墜毀點下切至山林地毯搜索

2018-06-06 10:18聯合報 記者游明煌╱即時報導

五分山墜機今天搜索進入第三天，搜從墜毀點下切至山林地毯搜索殘骸、屍塊，及黑盒子下落。

新北消防局7時於救災指揮站五分山登山口集結第六大隊及特搜大隊及所屬分隊等共60名救災人員繼續搜救。

針對吳姓飛官大體持續進行重點式搜索，協助國軍戰機殘骸及黑盒子中儲存飛行資料的「失事殘存飛行資料紀錄器」進行廣域式搜索。

搜尋人員今天持續搜救。圖/新北市消防局提供
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國軍戰機F-16

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