搜尋黑盒子！從墜毀點下切至山林地毯搜索

2018-06-06 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



五分山墜機今天搜索進入第三天，搜從墜毀點下切至山林地毯搜索殘骸、屍塊，及黑盒子下落。

新北消防局7時於救災指揮站五分山登山口集結第六大隊及特搜大隊及所屬分隊等共60名救災人員繼續搜救。