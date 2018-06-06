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F-16飛官家屬上山招魂 軍方續搜黑盒子

2018-06-06 08:37聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

空軍一架F-16戰機，在漢光演習時，墜落新北市瑞芳五分山區，殉職的飛官吳彥霆家屬，上午在軍方安排下，到現場招魂。

而昨天搜救人員尋獲黑盒子內用於發射訊號的「信標器」，但關鍵的「記憶體」尚未尋獲，今天軍方也持續派員搜索。

空軍一架F-16戰機，在漢光演習時，墜落新北市瑞芳五分山區，昨天搜救人員尋獲黑盒...
空軍一架F-16戰機，在漢光演習時，墜落新北市瑞芳五分山區，昨天搜救人員尋獲黑盒子內用於發射訊號的「信標器」，但關鍵的「記憶體」尚未尋獲，今天軍方也持續派員搜索。記者胡經周／攝影
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空軍一架F-16戰機，在漢光演習時，墜落新北市瑞芳五分山區，殉職的飛官吳彥霆家屬...
空軍一架F-16戰機，在漢光演習時，墜落新北市瑞芳五分山區，殉職的飛官吳彥霆家屬，上午在軍方安排下，搭車到現場招魂。記者胡經周／攝影
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空軍一架F-16戰機，在漢光演習時，墜落新北市瑞芳五分山區，殉職的飛官吳彥霆家屬...
空軍一架F-16戰機，在漢光演習時，墜落新北市瑞芳五分山區，殉職的飛官吳彥霆家屬，上午在軍方安排下，搭車到現場招魂。記者胡經周／攝影
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空軍一架F-16戰機，在漢光演習時，墜落新北市瑞芳五分山區，殉職的飛官吳彥霆家屬...
空軍一架F-16戰機，在漢光演習時，墜落新北市瑞芳五分山區，殉職的飛官吳彥霆家屬，上午在軍方安排下，搭車到現場招魂。記者胡經周／攝影
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漢光演習F-16空軍

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