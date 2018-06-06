川普是愛台還是害台？ 孫大千提出四個問題

2018-06-06 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



川普。美聯社 分享 facebook

路透報導，美國正考慮派遣軍艦通過台灣海峽；報導稱若消息屬實，可能引發北京的激烈反應。前立委孫大千說，「愛台灣，就不要害台灣！」川普到底還要利用台灣到什麼時候？明明一手把台灣推進火坑，還要台灣幫忙數鈔票，裡子與面子兼得，實在是標準的商人性格。

孫大千表示，評估川普政府對台灣的善意是否真誠？只要思考下列幾個問題：

問題一，如果台海發生戰爭，美國是否會派兵參戰？答案當然是：不會。既然如此，華府沒事派軍艦通過台灣海峽，或是邀請台灣參與軍演有什麼意義呢？這樣只會不斷升高台海的緊張情勢，只不過是再一次的用台灣做棋子，來威脅和激怒中國大陸的手段罷了。反正兩岸就算打起來，也是在台灣的土地上打，對美國一點影響也沒有。華府還可以進一步的以聯合國的名義對中國大陸發動經濟制裁，就像對付俄羅斯一樣。這不正是美國夢寐以求的事情嗎？

問題二，華府會不會以合理的價格，直接出售全新的高階武器給台灣？答案還是：不會。所以台灣永遠都要被當成盤子，花大錢去買過時的庫存品，或是砸大錢去乞求美國的軍火公司，為正在服役的老舊戰機和潛艦，推動升級工作。若是真心相挺，為什麼不能把F-35戰機和先進潛艦賣給台灣呢？

問題三，川普會不會把台灣放在鋼鋁課稅的豁免名單之中呢？答案肯定是：不會。美國的鋼鋁課稅政策將會嚴重衝擊台灣的鋼鐵產業，對經濟的影響極為重大。美國要是真的把台灣當成是重要的盟邦，為什麼不能在最實質的經貿議題上助台灣一臂之力呢？

問題四，美方高層官員出席預定9月舉行的AIT新館正式揭幕儀式，對台灣會不會帶來具體的利多？答案依舊是：不會。台灣可以得到一大堆漂亮的外交辭令和一拖拉庫不切實際的承諾，可是，同時也會把台灣再一次推向危機邊緣。這筆帳怎麼算起來都不太划算吧？