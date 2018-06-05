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因兩公約精障不用判死？ 檢：總統批准遭聯合國退件！

軍事迷看過來！當年美國這些戰機與軍艦也來過

影／尋獲F-16黑盒子！交由軍方判讀

2018-06-05 17:05聯合報 記者江煜文╱即時報導

空軍少校飛官吳彥霆駕駛的F-16戰機，昨天(4日)下午墜毀在新北市五分山，不幸殉職。新北市消防局今天下午在撞擊點南側下方垂直120公尺山谷發現疑似黑盒子的電池，經軍方確認序號後，確定為該失事戰機所有。另外，搜索小組也在撞擊點附近持續推進搜索，發現飛官的皮膜，軍方研判撞擊瞬間有達到1000公里的速度，相當於3倍的高鐵速度。

新北市消防局特搜人員今天(5日)下午在撞擊點南面下方垂直距離約120公尺深的山谷...
新北市消防局特搜人員今天(5日)下午在撞擊點南面下方垂直距離約120公尺深的山谷，找到黑盒子的電池。新北市消防局/提供
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戰機F-16

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