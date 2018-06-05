國防部公布飛彈演習畫面 愛國者天弓壯觀發射

2018-06-05 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國防部今天上午在恆春半島東岸的中科院九鵬基地，進行精準武器射擊操演，發射包括愛國者、天弓等長程防空飛彈，攔截來襲的敵機與彈道飛彈。