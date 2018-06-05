天弓疑當飛靶 九鵬試射各式飛彈攔截

2018-06-05 12:01 中央社 台東縣5日電



國防部今天在台東成功鎮發射天弓飛彈，同時在屏東九鵬基地發射多種飛彈，測試攔截效果。

國防部公告從6月5日在台東太平洋海域有連串的演習，上午9時多從東海岸成功鎮基翬漁港發射天弓二型飛彈作為靶彈，接著由屏東九鵬基地發射包括愛國者飛彈等多種飛彈進行攔截。

九鵬基地人員表示，上午在台東成功發射的是天弓飛彈，從九鵬基地發射火炮和飛彈，主要測試攔截效果。