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影／F16墜機尋獲13個疑似屍塊 今持續搜尋黑盒子

不忍了！呂秀蓮脫黨真心話連發：假仙救不了台灣

F16飛官殉職 七點繼續進行搜索

2018-06-05 08:38聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

軍方與消防人員今早七點在救災指揮站(五分山登山口)集結救災人員繼續搜救，六軍團作戰處處長上校賴政豐表示在五分山步道2.9K附近，有發現大量飛機殘骸，疑似撞擊點，今日將繼續搜索吳姓飛官大體及戰機殘骸本體。

上午持續有軍卡載著阿兵哥上山支援。記者楊萬雲/攝影
上午持續有軍卡載著阿兵哥上山支援。記者楊萬雲/攝影
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六軍團作戰處處長上校賴政豐表示在五分山步道2.9K附近，有發現大量飛機殘骸，疑似...
六軍團作戰處處長上校賴政豐表示在五分山步道2.9K附近，有發現大量飛機殘骸，疑似撞擊點。記者楊萬雲/攝影
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五分山雷達站管制點，限制進出。記者楊萬雲/攝影
五分山雷達站管制點，限制進出。記者楊萬雲/攝影
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上午持續有軍卡載著阿兵哥上山支援。記者楊萬雲/攝影
上午持續有軍卡載著阿兵哥上山支援。記者楊萬雲/攝影
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六軍團作戰處處長上校賴政豐表示在五分山步道2.9K附近，有發現大量飛機殘骸，疑似...
六軍團作戰處處長上校賴政豐表示在五分山步道2.9K附近，有發現大量飛機殘骸，疑似撞擊點。記者楊萬雲/攝影
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