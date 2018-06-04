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北台7縣市下午一點半快躲室內 萬安登場外出最高罰15萬元

北台7縣市下午一點半快躲室內 萬安登場外出最高罰15萬元

2018-06-04 08:22聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

車輛配合萬安演習，車輛靠路旁停放，圖為102年萬安36號演習的街頭景象。記者趙容...
車輛配合萬安演習，車輛靠路旁停放，圖為102年萬安36號演習的街頭景象。記者趙容萱／攝影
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北部地區今天下午將舉行萬安演習，實施範圍為北台灣包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市等7縣市，下午1時30分警報響起後，將持續到2點結束，共計實施演練30分鐘。

台北市警察局指出，演習警報發放後，人車請遵守憲、警及民防人員疏導或就地疏散避難。在家庭及公共場所的人員應關閉門窗、水電、瓦斯及熄滅燈火，立即進入防空避難場所避難。

高速公路車輛、捷運、高鐵及臺鐵各班次列車正常行駛，機場班機正常起降。下交流道車輛，應立即靠邊熄火停放，並依憲、警、民防人員引導，立即進入附近防空避難場所避難。搭乘捷運、高鐵、台鐵及班機到站後的旅客，請不要出站，並依警察及站務人員引導，於站體內稍候實施避難。

警察局表示，演習期間違反疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要的管制者，依民防法第25條規定處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

警察局指出，過去曾有外籍人士在萬安39號演習期間，在道路上溜滑板而被裁罰新臺幣3萬元。去年台北市政府警察局依在北市居留外僑人口數，製作英、印尼、菲律賓、日本、越南、馬來西亞、韓、印度、泰、法、德及俄羅斯等12國外語宣導單加強宣導，籲請外籍人士配合管制，頗受各界好評，今年繼續推廣辦理並再請台北市立啟聰學校資深專任教師製作手語宣導版，共13種語言，以擴大宣導效果。

北市也將首度進行市內重要電信設施如遭飛彈攻擊的搶救演練，這次為配合中華電信公司仁愛綜合大樓遭飛彈攻擊搶救演練預演，今早9時30分15時，杭州南路1段（仁愛路至信義路間）道路實施管制，請用路人配合提前改道。

萬安41號演習。圖／台鐵局提供
萬安41號演習。圖／台鐵局提供
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警察萬安演習飛彈

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