雲豹甲車底盤標出去 國防部為得標商資格掛保證

2018-06-03 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍雲豹甲車後續280套「動力底盤系統」招標案，由信鋐工業和高喬科技兩家公司共同得標，今天有媒體報導指稱信鋐公司過去曾涉承攬M60A3戰車、CM11勇虎式戰車的汽缸頭案，質疑得標商資格，但國防部為廠商背書，指當年缺失由軍方所肇，且已圓滿解決，信鋐資格沒有問題。

陸軍雲豹甲車後續280套「動力底盤系統」總預算高達45億7千餘萬元，購置280套的「動力底盤系統」建造280輛雲豹8輪甲車的招標案。

國防部在5月29日公告標案後，以最有利標由信鋐工業和高喬科技兩家公司共同得標。今有媒體報導指稱，信鋐公司過去因承攬M60A3戰車、CM11勇虎式戰車的汽缸頭弊案，曾被軍方列為有爭議廠商，但此次卻仍能得標雲豹甲車後續案，讓許多軍方及退伍人士質疑「此案不單純」。

但國防部今天表示，雲豹甲車動力底盤系統採購案，係經公開招標並採最有利標決標原則辦理，案由專家學者評選委員完成評定後，國防部於5月29日宣布決標予高橋自動化科技股份有限公司，信鋐工業股份有限公司則為此案共同投標廠商。

國防部表示，經查信鋐工業股份有限公司確曾於民國94至98年間承作當年聯勤兵整中心CM11系列汽缸頭相關認試製案件，查當時肇生爭議的主因是兵整中心未依規範落實要求承商執行完整的交貨檢驗測試所致，相關履約爭議並均已於99年順利完成改善及解決。

國防部進一步説，另查今（107）年4月，信鋐工業股份有限公司與高橋自動化科技股份有限公司共同投標國防部動力底盤系統採購案時，並非政府採購公報所列停權廠商。