親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
呂秀蓮放話退黨
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

韓中央日報：文在寅加入川金會 三人將共同宣布韓戰結束

颱風會來嗎？氣象局一張圖分析未來趨勢

這群人最耐操 農業缺工靠他們

2018-06-03 21:35聯合報 記者董俞佳╱即時報導

國軍可以算是耐操、耐熱的族群。圖／本報資料照片
國軍可以算是耐操、耐熱的族群。圖／本報資料照片
分享

農業工作不只吃力，還得忍受得住高溫、炎熱的工作環境，看準國軍可能是全台最耐操的族群之一，農委會拜訪國防部，鼓勵屆退軍人就業輔導納入農業領域。農委會估計，若習得務農技術，軍人退休後從農，估計退休金加上從農薪資，最高每月能進帳7到8萬，退休生活收入頗優渥，應能吸引退休國軍參加。

農業不只缺基層工，農村老化的現象也十分嚴峻，農村盼望引進新血。農委會想盡各種方法找人力，除了國內的技術耕莘團等之外，日前還拋出與國防部合作，讓退休軍人從農的點子。農委會指出，目前相關法規已經會銜完畢，待國防部發布規定後就能實施。

根據國防部「國軍屆退官兵就業輔導作業措施實施要點」，屆退國軍於半年前可以接受相關職業訓練，以便未來退休後，可以開創第二人生與事業。不過，過往，該要點只納入漁工訓練，而國軍退休後擔任漁工者寥寥無幾，這次修改規定納入農業輔導，辦法修正後，未來國軍屆退人員將有機會接受專業指導，想於退休後正式從農，會更有方法。

農業工作辛苦，有的要忍受高溫炎熱的環境，有的像酪農場則是天還沒亮就得準備起床榨奶，一般人大多認為工作艱辛不願投入。農委會輔導處處長朱建偉表示，國軍官兵屆退年齡大多還很年輕，且很多國軍是來自農村的子弟，退休後大多會回鄉陪伴老父母，再加上從軍期間接受辛苦的訓練，相信不管是忍受力、耐力都比一般人還要強，可以勝任農業工作。

薪資福利方面，朱建偉表示，國軍退休人員一個月月領約3萬多到4萬元，退休後從農，若以現在的農業技術團來說，每個月薪資是4萬元以上，每個月收入可以到7萬元，以退休族來說，應是很不錯的，應該會有一定的誘因。

農委會目前已在台中霧峰農業試驗所設置育成中心，未來國防部相關規定一但上路，將歡迎屆退國軍到農試所學習種植。屆時將由農改場、農試所專家手把手帶領學習農作技術，讓屆退軍人學習後，就馬上可以習得種植知識。未來學成後，不只能返鄉自立，也能由各農會平台，協助媒合至各地需要的農家工作。

國軍農委會國防部

相關新聞

雲豹甲車底盤標出去 國防部為得標商資格掛保證

2018-06-03 21:53

怕得罪蘋果大廠？7月禁iPhone 陸軍委婉這樣說

2018-06-03 14:07

國軍鎖不住iPhone照相傳輸功能？科技界不解

2018-06-03 12:28

4日北部萬安演習人車管制 違者最高罰15萬元

2018-06-03 20:17

萬安41號演習 明天起至7日實施

2018-06-03 19:52

同心29號演習今天開始 人員機具都要報到

2018-06-03 19:30

吳中書：中國這麼龐大的市場不是任何國家可以忽略的

2018-06-03 17:07

小金門將開放 國軍T91步槍模擬實戰射擊

2018-06-03 16:49

金門莒光樓不找大官題字 而是大二膽戰役英雄小兵

2018-06-03 12:33

漢光34號演習實彈實兵演練 明天登場

2018-06-03 12:32

三軍微電影之王 他漢光演習實兵操演後晉升少將

2018-06-03 11:22

戰地秘境大膽島 7月26日開放登島遊覽

2018-06-03 10:14

大膽島戰鬥靈犬 茜露墓塚見證戰場共患難真情

2018-06-03 10:03

M1A2戰車售台復活…專家：神也是美軍 鬼也是美軍

2018-06-03 05:01

友邦斷交前向台需索軍備全獲准 國防部光火決定這樣做

2018-06-03 05:00

共機遠海繞島挑釁 我三軍10大接戰動作首曝光

2018-06-03 04:44

國軍手機管制程式不敵蘋果　iPhone下月起禁入營

2018-06-03 04:43

漢光演習4日起登場 實兵操演

2018-06-03 00:12

國軍儀隊為國爭光 藍委擬提案幫加薪

2018-06-02 16:07

漢光演習4日登場 國防部：勤訓精練保衛國家

2018-06-02 13:09

漢光演習將屆 國防部長視導澎湖贈慰問金

2018-06-02 09:18

高教機組裝開架 蔡總統：國機國造關鍵一步

2018-06-02 00:22

影／新式高教機開架組裝 國防自主新頁

2018-06-01 17:54

漢翔新式高教機組裝開架 總統蔡英文宣示國防自主

2018-06-01 16:18

全球軍力排行 台灣今年排名落居24、大陸排第3

2018-06-01 11:44

「切香腸戰術」 解放軍繞台威嚇進步神速

2018-05-31 13:07
看更多

熱門文章

國軍手機管制程式不敵蘋果　iPhone下月起禁入營

2018-06-03 04:43

友邦斷交前向台需索軍備全獲准 國防部光火決定這樣做

2018-06-03 05:00

世界首見！核四燃料棒沒拆封退回 還要付80億

2018-06-02 23:37

屏東縣長治鄉長參選人巫國彰 今晨心肌梗塞突去世

2018-06-03 14:50

尖石學童天籟美聲 赴維也納勇奪金質獎和大會特別獎

2018-06-03 00:02

M1A2戰車售台復活…專家：神也是美軍 鬼也是美軍

2018-06-03 05:01

核四燃料棒將外運 前廠長：當年不想被敲一筆如今花更多

2018-06-03 09:00

【即時短評】國民黨還是不如民進黨

2018-06-03 10:42

放話「姚文智會第一」 洪耀福是智多星還是幹話王？

2018-06-03 08:00

台南市長參選人影片破160萬人點閱 竟是霸氣CEO

2018-06-03 18:20

打吳音寧可搶泛藍票？柯文哲：不解決民進黨會一直流血

2018-06-03 09:41

國軍鎖不住iPhone照相傳輸功能？科技界不解

2018-06-03 12:28

梁文傑嗆館長 孫大千：民進黨是政治黑幫不可批評嗎？

2018-06-03 09:30

能力有問題 丁守中：當選後馬上換掉吳音寧

2018-06-03 16:50

共機遠海繞島挑釁 我三軍10大接戰動作首曝光

2018-06-03 04:44

吳音寧爭議不斷 姚文智緩頰：何不還她一個清白呢？

2018-06-03 11:23

三軍微電影之王 他漢光演習實兵操演後晉升少將

2018-06-03 11:22

怕得罪蘋果大廠？7月禁iPhone 陸軍委婉這樣說

2018-06-03 14:07

蘇貞昌站塑膠椅開講半小時 遇台下聊天就遞出麥克風

2018-06-03 20:22

96％投票率太誇張 高市旗山票所重選民進黨黨代表

2018-06-03 11:28

影／柯文哲：吳音寧的問題不解決 民進黨會一直流血

2018-06-03 09:34

影／吳音寧爭議不斷 姚抱屈 柯P：民進黨會一直流血

2018-06-03 13:15

藍新竹縣長提名不採全民調 羅智強憂：豬隊友效應外溢

2018-06-03 10:59

跳電兩個月 他列出「民進黨十大能源幹話」

2018-06-03 21:22

4日北部萬安演習人車管制 違者最高罰15萬元

2018-06-03 20:17

吳敦義背誦《禮運大同篇》 一貫道道親掌聲如雷

2018-06-03 17:49

民進黨修正公投法變更領土 阿扁：緣木求魚

2018-06-03 09:04

陪韓國瑜造勢…吳敦義：民進黨政府行行好 先拚經濟

2018-06-03 14:41

民進黨提名後 陳其邁首場基層見面會熱烈

2018-06-03 16:41

金門莒光樓不找大官題字 而是大二膽戰役英雄小兵

2018-06-03 12:33

時代力量嘉義插旗 東西區議員都不缺席

2018-06-03 12:19

總統府開直播賣水果惹議 陳菊：有需要會隨時再直播

2018-06-03 11:17

丁守中、連勝文 首度同台互動熱

2018-06-02 23:59

總統8月若出訪 台美關係跨大步

2018-06-03 00:19

館長表態力挺 侯友宜：血性漢子

2018-06-03 11:11

反核團體：燃料棒送走拆解 才算終結

2018-06-02 23:40

核廢料無解？ 核能專家趙嘉崇：核廢料可再提煉很值錢

2018-06-03 09:05

國民黨竹縣長提名下周拍板 徵召楊文科機率高

2018-06-03 12:04

直言集／總統繞半個地球固邦交 別為台旅法壞事

2018-06-03 00:26

漢光演習4日起登場 實兵操演

2018-06-03 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top