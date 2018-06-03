這群人最耐操 農業缺工靠他們

2018-06-03 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



國軍可以算是耐操、耐熱的族群。圖／本報資料照片 分享 facebook

農業工作不只吃力，還得忍受得住高溫、炎熱的工作環境，看準國軍可能是全台最耐操的族群之一，農委會拜訪國防部，鼓勵屆退軍人就業輔導納入農業領域。農委會估計，若習得務農技術，軍人退休後從農，估計退休金加上從農薪資，最高每月能進帳7到8萬，退休生活收入頗優渥，應能吸引退休國軍參加。

農業不只缺基層工，農村老化的現象也十分嚴峻，農村盼望引進新血。農委會想盡各種方法找人力，除了國內的技術耕莘團等之外，日前還拋出與國防部合作，讓退休軍人從農的點子。農委會指出，目前相關法規已經會銜完畢，待國防部發布規定後就能實施。

根據國防部「國軍屆退官兵就業輔導作業措施實施要點」，屆退國軍於半年前可以接受相關職業訓練，以便未來退休後，可以開創第二人生與事業。不過，過往，該要點只納入漁工訓練，而國軍退休後擔任漁工者寥寥無幾，這次修改規定納入農業輔導，辦法修正後，未來國軍屆退人員將有機會接受專業指導，想於退休後正式從農，會更有方法。

農業工作辛苦，有的要忍受高溫炎熱的環境，有的像酪農場則是天還沒亮就得準備起床榨奶，一般人大多認為工作艱辛不願投入。農委會輔導處處長朱建偉表示，國軍官兵屆退年齡大多還很年輕，且很多國軍是來自農村的子弟，退休後大多會回鄉陪伴老父母，再加上從軍期間接受辛苦的訓練，相信不管是忍受力、耐力都比一般人還要強，可以勝任農業工作。

薪資福利方面，朱建偉表示，國軍退休人員一個月月領約3萬多到4萬元，退休後從農，若以現在的農業技術團來說，每個月薪資是4萬元以上，每個月收入可以到7萬元，以退休族來說，應是很不錯的，應該會有一定的誘因。

農委會目前已在台中霧峰農業試驗所設置育成中心，未來國防部相關規定一但上路，將歡迎屆退國軍到農試所學習種植。屆時將由農改場、農試所專家手把手帶領學習農作技術，讓屆退軍人學習後，就馬上可以習得種植知識。未來學成後，不只能返鄉自立，也能由各農會平台，協助媒合至各地需要的農家工作。