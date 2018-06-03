吳中書：中國這麼龐大的市場不是任何國家可以忽略的

2018-06-03 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



中華經濟研究院院長吳中書今表示，由於海峽兩岸的關係充滿了不確定性，加上美中貿易的衝突與紛爭，他建議台灣經濟採行「分散多元化」與「強化競爭力」兩準則因應。不過他也說，「中國這麼龐大的市場絕對不是任何國家可以忽略的。」

台灣研究基金會和長風文教基金會舉行探索21世紀新興全球秩序國際學術研討會，吳中書以「台灣的挑戰與契機」為題擔任與談人。

吳中書說，中國對國際影響力與日俱增，從2006年開始因快速的經濟成長，成為全球第四大經濟體，2010年成為世界第二大經濟體，在這段期間當中，中國的國際貿易量已經成為世界第一，也簽署了很多自由貿易協定，參與了許多國際組織。除了中國在政治和經濟上的動機，不斷地追求更快的發展之外，他們也希望能更打造一個更有效率和國際經爭利的國際市場，「這麼龐大的市場絕對不是任何國家可以忽略的市場。」

吳中書指出，美國總統川普上任後第3天退出TPP（跨太平洋夥伴關係協定），還要跟加拿大及墨西哥重新進行談判（北美貿易協定），而對於跟美國具有巨大貿易的國家是不公平的貿易夥伴；而中國則是推出了一代一路的倡議，中國在歐洲、亞洲、非洲跟南美周的影響力不斷提高，中國的高經濟成長率，加上他們非常積極的對外發展政策，已經對美國產生很大的威脅，為了美國在東亞的勢力以及世界主導地位，中國跟美國未來的對立會愈來愈明顯。

面對中國崛起對台灣的影響，吳中書表示，由於海峽兩岸的關係充滿了不確定性，其中還有美國與中國間的貿易衝突紛爭，台灣到底要採取什麼樣的政策才是最好的選擇？他建議兩個主導準則，第一是「分散多元化」、第二是「強化競爭力」。

針對分散多元化，吳中書說，東協國家的經濟成長率超過5%，對全球影響力越來越大，他們的政治影響力同步提升，台灣的製造業者也轉移陣地到了東協各國。但相反的台灣對中國的投資是在2010年達到最高點，到了2017年則持續下降，大陸的台商企業面臨「選邊站」的問題，他認為，台灣企業在貿易跟市場方面可以更加分散，取代去承擔不必要的政治風險。

在強化競爭力方面，吳中書說，假如任何公司沒有創新的能力，他們很快就會被取而代之。以台灣製造業的供應鏈來講，在蘋果的全球供應鏈當中有52家是台灣的公司，他們的協力廠商也有100多家，這樣的供應鏈必須要與時俱進，只有不斷調整的企業才能夠存活，競爭來自四面八方，台灣公司感覺一直都能妥善因應這些挑戰。

而在政府部門的部分，吳中書表示，台灣是一個高度開放的經濟體，非常仰賴外貿，但台灣的產業政策還是有很大的調整空間，在台灣在農業、製造業等過於保護，國內的投資環境也一直有問題。