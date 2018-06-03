小金門將開放 國軍T91步槍模擬實戰射擊

2018-06-03 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



金門地區積極以戰地特色發展觀光，烈嶼（小金門）就與中科院合作，引進T91步槍的射擊模擬系統。這套與國軍現役官兵所使用者相同的模擬系統，近日將開放民眾付費使用。

中科院研發的射擊模擬系統，使用的T91步槍外型與重量都與真槍一樣，扣扳機時也會發出等同真槍的聲響與後座力，除了沒有火藥煙硝味之外，可說與真槍射擊經驗無異。除了傳統25公尺到175公尺的各種固定靶之外，也有類似外界電玩遊戲的實戰模擬，射擊運動中的敵目標，並予計分。

目前國軍運用此系統，作為官兵正式以實彈射擊前，用以熟悉程序、矯正姿勢，以減少彈藥損耗與維安顧慮。在歷年國防科技展當中，中科院也必定展出系統，向來有不少民眾「試玩」。

小金門這一套模擬系統，將是全國唯一可讓民眾自由使用的系統。由縣府編預算向中科院採購，安置在由軍方移交給縣府的后麟營區。除了提供遊客使用外，金防部列嶼守備隊的官兵，平常也用它進行模擬射擊。