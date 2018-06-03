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大膽島戰鬥靈犬 茜露墓塚見證戰場共患難真情

2018-06-03 10:03中央社 台北3日電

金門大膽島過去被稱為「前線中的前線」，民國44年，戰鬥英雄靈犬「茜露中尉」以一擋三，撲殺2名、重創1名共軍水鬼，如今茜露的墓塚就在大膽島上，見證人犬在戰場上的情感

軍隊裡的毛小孩，常常為沉悶的軍旅生涯提供慰藉，也是夜間巡哨的好夥伴，而金門大膽島在戰時被稱為是前線中的前線，對於戎守第一線的部隊，都不曾忘記茜露中尉的英雄事蹟。

大膽守備隊長湯能智中校表示，茜露是德國狼犬，出生於39年6月，43年分發至大膽島服役後，陪著軍人披星戴月執勤，並擔任斷崖、縫隙等死角的搜索、警戒勤務。

44年，有3名共軍水鬼摸黑上小虎山，茜露發覺後以一擋三，衝上前與共軍奮戰，最終撲殺2名、重創1名水鬼，英勇的事蹟立刻在官兵間口耳相傳，若有重要外賓登島參觀，都爭相一睹這名「狗中尉」的英勇身影。

茜露於59年2月因病去世、享年近20歲，堪稱是「狗瑞」，官兵為了紀念牠忠義，63年在大膽島大虎山側修建「茜露墓園」，紀念戰時人、犬在戰場上共患難的真誠情感。

大膽島除了有神犬茜露外，許多人不知道其實還有「神雞」。根據碑文，神雞是一隻重約5台斤的母雞、每天下蛋，「駐地」在大膽島北山，八二三砲戰期間，只要在砲襲前，神雞往往展翅鳴叫、並在營區內亂竄，官兵只要見狀就會立刻走避、減少傷亡。

49年1月神雞去世後，官兵為了感謝牠的預警能力，50年修建了「神雞之墓」，54年再立雕像紀念。

金門情感毛小孩

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