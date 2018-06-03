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M1A2戰車售台復活 專家：神也是美軍，鬼也是美軍

2018-06-03 05:01聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部正研議對美採購2個營、108輛柴油引擎版的M1A2戰車「銳捷專案」，此案在國防部遭封鎖十餘年，如今復活，原研判是陸軍出身的國防部長嚴德發當家所致，但有熟悉台美軍政運作的專家披露，關鍵其實是美軍對台灣戰場是否適於重戰車評估前年轉向的結果；而我國開始學習美軍史崔克旅發展雲豹等輪型甲車，一度想取代履帶戰車，也是先前美軍的建議。

陸軍與憲兵大批換裝雲豹甲車，研發中的雲豹甲車，也有配備105公厘砲的砲車構型，但陸軍裝甲兵科堅拒以輪型甲車取代履帶戰車，強調配備在輪型甲車上的主砲都是低膛壓的砲種，威力不足，無法取代傳統履帶戰車的威力。

台海安全研析中心主任梅復興日前透過臉書披露，美軍方與涉臺國防政策圈長久以來都並不支持臺灣投資重型戰車。2001年小布希政府批准大批軍售，連潛艦都釋出了，卻對M1有所保留，直到7年後才向臺灣正式簡報包括M8輕戰車與M1的相關方案。時任美陸軍參謀長的新關上將（Eric Shinseki）對重戰車售台案也不表認同，甚至還在會見我方高級將領時建議參考美軍當時正積極發展的輪型甲車概念。

梅復興說，美方當年對我國陸軍堅持以耗資不菲的重戰車應對可藉多種其他選項來反制特定的威脅一直不以為然。美官員甚至還曾調侃：「假如臺灣真的擔心共軍奪港行政卸載戰車，那找個港務局長來鑿船封港，不就結了！」

他說，這也是美國過去十年一直建議台灣擴建水雷、武裝直升機與反裝甲飛彈等來反制共軍重兵力登陸的原因。即便美方多年來使盡全力勸斥誘迫臺灣假「創新、非對稱」之名將防禦重點轉為陸上作戰的過程中，也從未鼓勵採購主戰車。

梅復興認為，可見美方對未來台海戰爭想定是假設在共軍登陸階段我方支配海空優能力已盡失，而共軍登陸後，我地面部隊勢必蒙受敵密接支援戰機、攻擊直升機、甚至武裝無人機的肆意擾襲及多軸向陸上攻勢。屆時戰車就算可藉隱蔽、偽裝等保存戰力，其機動轉移能力勢必受到嚴重限制，基本上只能從事近乎靜態防守。

但梅復興表示，十餘年前美軍評估認為臺灣整體運輸條件，包括道路橋樑暨作戰區域在不同季節天侯下的地形地質狀況，恐難負擔國軍所規劃的M1戰車作戰運用。這對陸軍後來爭取新戰車建案頗為不利。但去年上半年獲悉，美軍2016年完成的最新評估卻判定臺灣經多年營建並調整作戰構想後，已足堪部署重型戰車。這個結論明顯有助於M1案捲土重來。

他說，鑑於前述空中威脅問題，國防部應針就此擬定對策並責成陸軍優先執行。籌建能抗制共軍武裝直升機與密接支援戰機攻擊的野戰防空能力不僅是採購新戰車的必要配套，甚至應視爲批准建案與立院審查預算的前提。

在國防部與參謀本部支持下，傾向同意陸軍建案採購兩個營、108輛柴油引擎版的美軍二...
在國防部與參謀本部支持下，傾向同意陸軍建案採購兩個營、108輛柴油引擎版的美軍二手M1A2戰車。 圖／Fas網站
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