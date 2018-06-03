友邦斷交前向台需索軍備全獲准 國防部光火決定這樣做
我國上個月一連有多明尼加、布吉納法索兩邦交國宣布與我斷交，而兩國在斷交前，均不動聲色，派遣軍方加碼向我需索軍備援贈，外交部不疑有他，對需索全數答應，還要國防部先以戰備預算支應墊錢。國防部披露，國防部按原計畫只援贈多明尼加20輛悍馬車，但其後多明尼加國防部長寶林諾上將訪台，外交部為加強鞏固邦誼，應友邦請求，允諾增為50輛。過去一個援贈案需時2年以上作業時間，此案短短不到3個月就執行，而且由國防部先以戰備預算支應數千萬元。
國軍因應共機繞台戰備量大增，本身就須動用第二預備金6億元支應戰備，回過頭還要先墊付戰備預算數千萬元供外交部作軍備援贈，而外交部一度不肯歸墊款項，希望由國防部吸收，由於此案涉及挪用預算，遭到立法院批評，國防部為自清，披露此案決策始末，一直到國防部請出行政院協調，外交部在雙重壓力下才歸墊款項。
布吉納法索上月宣示與我斷交當日，國軍事前應外交部請求又有一批援贈軍備正在海上航行，準備送交布吉納法索，內容包括國軍最新個人戰鬥裝具100套。斷交訊息曝光後，國防部急電船運公司到港後不准下貨，貨櫃必須運回台灣，但至今不知有無成功追回。
國防部向外交部「明算帳」說，未來在外交部未確認編列足額預算支應，或提出奉行政院核定的分年歸墊計畫前，國防部不會就援贈軍備開始從事檢整，也不會先行墊付款項；進行經費估算時，將詳實檢討計算，動用時也須撙節開支，以免肇生預算超繳或不足情事。
國防部表示，悍馬車援贈多明尼加作業，是106年8月間外交部因應友邦多明尼加可能與我斷交的情勢，經國安會出面協調後，外交部函告國防部執行援贈20輛悍馬車至多明尼加；但其後多明尼加國防部長寶林諾上將訪台，外交部為加強鞏固邦誼，應友邦請求，允諾增為50輛。
國防部表示，國軍現役悍馬車仍有超過2000多輛，既定計畫已有就汰舊同型車輛選擇車況良好者，運用庫存料件重新檢整納庫周轉的作為。當時為因應外交急需，在穩固邦交的前提下，國防部責成陸軍勉力檢整汰舊裝備，務求及時援贈友邦。
國防部說，此案納管的50輛悍馬車是在106年12月19日裝櫃運往多明尼加，107年1月9日借道巴拿馬運河，1月18日運抵多國，我陸軍派遣的7人技術團則於1月17日抵達多明尼加協助接收、組裝，於2月27日多明尼加國慶典禮將車輛組妥，投入閱兵儀式。
國防部說，這筆錢是在國防部敦請行政院政務委員羅秉成在去年12月29日邀集國防部與外交部研討，決定以不動用第二預備金方式，由外交部檢討相關預算科目調整支應，付款歸墊作業在今年1月5日由外交部完成。
國防部說，依據國防部國軍援贈作業規定乃往例，軍事援贈自外文部正式啟案，須歷經評估、同意、執行檢整至物資交運驗收，需時均超過2年以上。多明尼加案因外交急需，在穩固邦交前提下，務求及時援贈友邦。
國防部說，為避免類案再生，國防部正在修訂國軍援贈作業規定，未來援贈軍備評估可行性時，將經費概算一併臚列送外交部評估與匡列預算支應。國防部也請外交部要求各外館，審認各友邦請援時，須確認經費來源，經國防部提供經費與作業期程概估後，由外交部確認可行，再通知國防部啟案執行。
我國目前仍有多項軍備援贈案正在執行，計畫送交多架UH-1H直升機給中南美洲友邦。
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