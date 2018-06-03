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共機遠海繞島挑釁 我三軍10大接戰動作首曝光

2018-06-03 04:44聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部指出，預判共機將執行遠海訓練時，除運用空中預警機加強監偵作為；另優先轉用在...
國防部指出，預判共機將執行遠海訓練時，除運用空中預警機加強監偵作為；另優先轉用在空訓練或戰鬥巡邏任務機，預置於有利空域，當共機進入我防空識別區，除以無線電警告，並下令戰機執行攔截、鑑別及監控至共機飛離。圖／國防部
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共軍機艦近期利用頻繁「遠海長航」訓練機會，頻繁採「繞島」作為對台施壓，目前空軍已針對共機繞島航程關鍵的東部空域，除調整2個愛國者飛彈連進駐花蓮、台東地區外，今年在綠島、蘭嶼部署鷹式飛彈突擊排，並在宜蘭部署天弓3型防空飛彈。國防部宣示，今年內將再次於適切地點部署防空飛彈，並對繞島共機採取接戰航跡嚴密監控。

國防部公布因應共機繞台時國軍一整套提升警戒的動作版本，從高司聯參到陸、海、空三軍，甚至海巡艦艇，從遠程防空飛彈到短程的野戰防空飛彈，以輪值戰備的地面部隊，總計10項戰備動作納入管制動員，瞄準接近我防空識別區的共機。

國防部表示，近年中共各型軍機經我台灣本島周邊海空域，進入西太平洋及南海從事「遠海訓練」頻次增加，經國防部蒐整其訓練模式，計有6種航線

1、A1航線：經宮古水道→西太平洋→日本以東海域折返。

2、A2航線：經宮古水道→西太平洋海域折返。

3、A3航線：由宮古水道→西太平洋→巴士海峽→返回內陸。

4、A4航線：由巴士海峽→西太平洋→宮古島附近折返。

5、A5航線：由巴士海峽→西太平洋→菲律賓以東折返。

6、A6航線：由巴士海峽→西太平洋→宮古水道返回內陸。

國防部強調，共機對台實施繞島時，空軍地面警戒待命機依令提升待命狀態，待命接替空中...
國防部強調，共機對台實施繞島時，空軍地面警戒待命機依令提升待命狀態，待命接替空中戰機警戒及監視任務。記者洪哲政/攝影
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國防部說，共機在大陸東南沿海活動時，國軍均可於第一時間掌握相關動態，當判明其執行遠海訓練時，就依戰備規定，以不求戰、不避戰原則，依經常戰備時期突發狀況處置規定，採取下列作為：

一、提升指揮層級：聯合作戰指揮中心由副總長率聯參次長進駐；空軍作戰指揮部及海軍艦隊指揮部作戰中心，由指揮官或副指揮官進駐，掌握當面海空動態，調派兵力適切因處。

二、情監偵單位：加強雷達與攔截情報監偵及各陣地防空情報傳遞，掌握共機動態，並管制各陣地、機艦電磁波發射作為，防止共機偵蒐。

三、空軍部隊：

（一）調整在空兵力：預判共機將執行遠海訓練時，除運用空中預警機加強監偵作為；另優先轉用在空訓練或戰鬥巡邏任務機，預置於有利空域，當共機進入我防空識別區，除以無線電警告，並下令戰機執行攔截、鑑別及監控至共機飛離。

（二）地面警戒待命機：依令提升待命狀態，待命接替警戒及監視任務。

（三）防空飛彈：下令適切區域的防空飛彈提升警戒待命姿態，對共機採接戰航跡嚴密監控；國軍已於106年1月調整2個愛國者飛彈連進駐花蓮、台東地區，並規劃107年選勘適切地點部署防空飛彈，以形成重層部署，強化我整體防空預警及應變能力。

四、海軍部隊：

（一）偵巡艦：依共機、艦動態調整偵巡海域，嚴密監偵情傳，加強目標掌握及防空警戒。

（二）泊港艦：各港區支隊旗艦，依令提升戰備姿態。

（三）海巡艦艇：於責任區內嚴密掌握共軍海監、海警或其他海上船舶動態，依需求至指定海域因處。

五、陸軍部隊：

（一）短程野戰防空飛彈：加強對空警戒、敵我識別及監控，並完成機動部署整備，依令進入戰術位置。

（二）地區戰備部隊：加強戰備整備並強化重要目標防護狀況演練及情傳通聯，遂行應變制給作為。

國防部指出，共機實施遠海長航對我進行繞台措施時，國軍首先提升指揮層級，位於衡山指...
國防部指出，共機實施遠海長航對我進行繞台措施時，國軍首先提升指揮層級，位於衡山指揮所的聯合作戰指揮中心由副總長率聯參次長進駐。聯合報系資料照
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國防部表示，共機實施遠海長航進行燒台時，陸軍短程野戰防空飛彈須依令加強對空警戒、...
國防部表示，共機實施遠海長航進行燒台時，陸軍短程野戰防空飛彈須依令加強對空警戒、敵我識別及監控，並完成機動部署整備，依令進入戰術位置。圖為空軍車載劍一防空飛彈。聯合報系資料照
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蔡英文月前曾前往部署在綠島的鷹式防空飛彈部隊巡視，強調國家安全不容挑戰，東部防禦...
蔡英文月前曾前往部署在綠島的鷹式防空飛彈部隊巡視，強調國家安全不容挑戰，東部防禦同樣是我們的重中之重。圖片來源：蔡英文臉書網頁
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國防部說，國軍已於106年1月調整2個愛國者飛彈連進駐花蓮、台東地區，並規劃10...
國防部說，國軍已於106年1月調整2個愛國者飛彈連進駐花蓮、台東地區，並規劃107年選勘適切地點部署防空飛彈，以形成重層部署，強化我整體防空預警及應變能力。圖為愛國者3型飛彈。聯合報系資料照
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國防部指出，預判共機將執行遠海訓練時，最先即運用空中預警機加強監偵作為。圖為空軍...
國防部指出，預判共機將執行遠海訓練時，最先即運用空中預警機加強監偵作為。圖為空軍E-2K預警機。聯合報系資料照
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國防部表示，共機實施遠海長航進行燒台時，陸軍短程野戰防空飛彈須依令加強對空警戒、...
國防部表示，共機實施遠海長航進行燒台時，陸軍短程野戰防空飛彈須依令加強對空警戒、敵我識別及監控，並完成機動部署整備，依令進入戰術位置。圖為陸軍復仇者防空飛彈。聯合報系資料照
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