國軍手機管制程式不敵蘋果 iPhone下月起禁入營

2018-06-03 04:43 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中科院研發的MDM手機管制程式，不敵蘋果iPhone 手機iOS系統，迫使陸軍下令禁止iPhone 手機入營。路透 分享 facebook

國軍開放全軍在營內使用智慧型手機，但須灌入中科院研發的「國軍智慧型手機管理軟體(MDM)」，程式設計「咬死」在手機系統裡，讓官兵進入機敏場所時，自動限制手機拍照與傳輸、打卡等顯示座標功能。但資安人員分析多起智慧型手機資安違規案例卻發現，中科院研發的管制程式，不敵蘋果iPhone 精密的iOS系統，程式不但出現「閃退」的現象，甚至在管制登記後。由操作者輕易自行刪除，逃避軍方監控，造成軍中手機資安監控網破功。陸軍已通令全軍，7月1日起禁止攜用iPhone 手機進入營區。

國軍官兵在營區內使用手機，必須灌入由中科院研發的MDM管制程式。圖／國防部提供 分享 facebook 目前國軍官兵使用智慧型手機，原僅禁止使用如華為、中興、小米等中國大陸廠牌手機，杜防傳輸遭到駭入；而除少部分從事新聞國會公關聯絡人員外，攜入營區的手機都必須灌入由中科院研發的管制程式。一旦進入營區，拍照、打卡、網路熱點分享、藍牙等功能就會被鎖住無法使用。植入管制程式的手機，將會貼上附有序號的標籤，以利檢查。而官兵在進入某些具機敏性場所，仍須將手機放到門口俗稱「養機場」的櫃內保管。

據了解，國防部未下此令，而由陸軍發起，各軍種還在觀望，但若陸軍實施順利，各軍種跟進的機會很高。

資安人員說，目前世界稱霸市場的兩大行動裝置作業系統，分別為蘋果的iOS與Google 的Android，中科院研發的MDM程式，可應用在Android系統中發揮管制功能，因該系統是以程式設定為導向；但iOS系統在設計上以操作者為導向，MDM程式在iOS裡運作不良，使用者只要強制啟動拍照與傳輸功能，在營區內某些死角，仍有一定機率可啟動；持用蘋果手機者，甚至在軍方完成灌入程式等管制手續後，操作者事後藉由一般手機刪除APP的程序，就可輕易將MDM程式整個刪除。

據了解，陸軍司令部是以國陸通安1070000444號令下令，將在7月1日起禁止蘋果iPhone手機入營。此節疑與月前陸軍航特部OH-58D重落地影象外流案情有關。不少持用蘋果手機的官兵抱怨，國軍「限制大陸機就算了，現在連蘋果都準備限制，因為MDM在該手機系統內無法正常運作，『真不懂國軍怎麼了』」。

陸軍司令部證實7月1日起將禁止蘋果Iphone手機入營一節。但強調，陸軍尊重官兵對智慧型手機的選擇，但需符合國軍資安政策規範，且「國軍智慧型手機管理軟體(MDM)」安裝後能正常運作者。

陸軍司令部說，鑑於「國軍智慧型手機管理軟體」安裝後，部份智慧型手機產生「系統閃退」及「可移除」等情事，為確保營內資訊安全，陸軍司令部自今(107)年3月6日起即運用各式管道加強宣導，要求所屬官兵所持用的智慧型手機若未安裝MDM軟體或安裝後無法正常運作者，自7月1日起不予同意攜入營內使用，已給予官兵4個月緩衝準備時間。

陸軍司令部說，陸軍是國軍各軍種中最早全面開放使用智慧型手機的軍種，而陸軍智慧型手機開放政策，在兼及國防安全與官兵需求下，將採滾動式調整與修正，並持續評估MDM軟體安裝智慧型手機相關功能，凡可配合軍營資安維護者，即可入營使用。