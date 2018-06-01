漢翔新式高教機組裝開架 總統蔡英文宣示國防自主
由國人自研自製的新式高級教練機，今天由總統蔡英文主持開架儀式，並於加強肋置結構油箱上簽名見證，完成歷史性的一刻，也代表著新式高教機的專案團隊邁向2019年9月出廠、2020年6月首飛的重要第一步，漢翔公司董事長廖榮鑫指出，再過760天、扣除假日只剩517個工作天，國機國造的高教機將正式首飛了。
總統蔡英文說，2年前便宣示國防產業是國家重要政策，看到新式高教機的組裝開架，代表正式邁向國防自主的使命，更是國機國造從紙上作業，走向一個產業細項的開始，很高興大家共同見證國機國造重要的里程碑，也同時帶動相關產業的投入國防工業外，也創造了1000多個工作機會。
蔡緦統並表示，未來國防自主，不只漢翔公司整合設計製造的新式高教機，自製潛艦也有進展，未來對提升國防戰力有很大的進步，雖然外在形勢艱難，國家安全不能靠施捨，而是要靠實力，如今看到國造新式高教機即將組裝開架， 總統勉勵團隊說，「大家辛苦了！請大家繼續努力。」
漢翔公司表示，生產組裝開架是生產團隊對新式高教機計畫的承諾，代表已完成零件設計、製造與認證，航空器可正式進入組裝階段，前機身是最複雜的區段，依照組裝程序規劃，前機身的後段結構油箱組合件是開始組裝的第一個型架。而型架的作用，則是將每一個別零件予以定位與組裝，並配合結構與模線之工程設計，使個別工作區段之組合件模線皆能符合藍圖設計要求，達到飛機組裝作業的需求。
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