漢翔新式高教機組裝開架 總統蔡英文宣示國防自主

2018-06-01 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



由國人自研自製的新式高級教練機，今天由總統蔡英文主持開架儀式，並於加強肋置結構油箱上簽名見證，完成歷史性的一刻，也代表著新式高教機的專案團隊邁向2019年9月出廠、2020年6月首飛的重要第一步，漢翔公司董事長廖榮鑫指出，再過760天、扣除假日只剩517個工作天，國機國造的高教機將正式首飛了。

總統蔡英文說，2年前便宣示國防產業是國家重要政策，看到新式高教機的組裝開架，代表正式邁向國防自主的使命，更是國機國造從紙上作業，走向一個產業細項的開始，很高興大家共同見證國機國造重要的里程碑，也同時帶動相關產業的投入國防工業外，也創造了1000多個工作機會。

蔡緦統並表示，未來國防自主，不只漢翔公司整合設計製造的新式高教機，自製潛艦也有進展，未來對提升國防戰力有很大的進步，雖然外在形勢艱難，國家安全不能靠施捨，而是要靠實力，如今看到國造新式高教機即將組裝開架， 總統勉勵團隊說，「大家辛苦了！請大家繼續努力。」