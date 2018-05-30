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布吉納法索斷交 嚴德發：原贈軍備外交部規畫轉贈他國

2018-05-30 16:44聯合報 記者周志豪╱即時報導

布吉納法索與我國斷交，我方原本要送給布國的3台直升機與50台悍馬車，是否續送也遭質疑。國防部長嚴德發上午在立院答覆國民黨立委呂玉玲質詢時表示，未來外交部已有規畫，看要轉贈給其他哪一個國家，經費也全部由外交部處理，確定轉贈。

嚴德發指出，這批軍品整修，3台直升機花8400多萬、悍馬車花5100多萬，此外，還有一批特戰軍品原本要給布國，現在還沒運到。國防部表示，我方已通知船運公司不准交給布國、要運回來台灣。軍備局局長梅家樹指出，最快8月上旬運回來。

直升機嚴德發外交部
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