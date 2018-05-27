共機上周拂曉繞台 疑似為了漢光演習飛彈試射？

2018-05-27 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



中共空軍兩架轟六Ｋ型轟炸機，上周五（25日）凌晨由湖南起飛，拂曉時分穿越巴士海峽飛抵台灣東方的西太平洋上空，再經宮古海峽由東海返航，創下首度「夜行繞台」紀錄。由於共機航路距離恆春半島不遠，國軍當天正實施漢光34號演習的飛彈攔截科目預演，共機抵達時間約為清晨5時，距離開始管制空域僅2小時，引發國防部一陣緊張。是否有騷擾或刺探之嫌，頗為耐人尋味。

依據射擊通報，下次預演將在29日上午舉行，屆時共軍是否再度發動遠海長航，可以作為觀察其目的之指標。

今年漢光34號演習的實兵對抗科目，將於6月4日至8日，連續五天四夜舉行。去年重新編回空軍的防空飛彈部隊，將是蔡英文總統巡視重點。軍方規劃，蔡總統7日將到台中清泉崗基地，當天除了視導陸軍的空降與反空降演練，也將視導在基地內新設立的愛國者飛彈連。此外總統還將到恆春半島東岸的中科院九鵬基地，視導愛國者與天弓飛彈部隊的攔截敵飛彈科目。