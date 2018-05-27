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共機上周拂曉繞台 疑似為了漢光演習飛彈試射？

2018-05-27 23:46聯合報 記者程嘉文╱即時報導

中共空軍兩架轟六Ｋ型轟炸機，上周五（25日）凌晨由湖南起飛，拂曉時分穿越巴士海峽飛抵台灣東方的西太平洋上空，再經宮古海峽由東海返航，創下首度「夜行繞台」紀錄。由於共機航路距離恆春半島不遠，國軍當天正實施漢光34號演習飛彈攔截科目預演，共機抵達時間約為清晨5時，距離開始管制空域僅2小時，引發國防部一陣緊張。是否有騷擾或刺探之嫌，頗為耐人尋味。

依據射擊通報，下次預演將在29日上午舉行，屆時共軍是否再度發動遠海長航，可以作為觀察其目的之指標。

今年漢光34號演習的實兵對抗科目，將於6月4日至8日，連續五天四夜舉行。去年重新編回空軍的防空飛彈部隊，將是蔡英文總統巡視重點。軍方規劃，蔡總統7日將到台中清泉崗基地，當天除了視導陸軍的空降與反空降演練，也將視導在基地內新設立的愛國者飛彈連。此外總統還將到恆春半島東岸的中科院九鵬基地，視導愛國者與天弓飛彈部隊的攔截敵飛彈科目。

依據海巡署、漁業署發布的管制通報，演習範圍包括台灣東南海岸至綠島之間，乃至鵝鑾鼻以南的海空域，時間是5月23、25、29日，以及演習正式開始後的6月5日。這似乎顯示，先前幾天都只是程序演練，5日當天才會真正發射飛彈。不過實際演習範圍內只有1天管制，不符軍方保留預備日的習慣；依軍方往例，也可能故意到發射前幾天，再公布新增管制時間，因此不能代表一定在5日當天試射。

國防部25日公布F-16監控伴飛共軍轟6K照片，依陽光角度可以判斷，此時剛剛天亮...
國防部25日公布F-16監控伴飛共軍轟6K照片，依陽光角度可以判斷，此時剛剛天亮。圖／空軍提供
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飛彈演習空軍

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