漢光34號演習 總統將赴九鵬基地視察飛彈攔截

2018-05-27 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國軍漢光34號演習的實兵對抗科目，將於6月4日至8日，連續5天4夜舉行。其中去年重新編回空軍的防空飛彈部隊，將是蔡英文總統視察重點。軍方規劃，蔡英文總統7日將到台中清泉崗基地，除了視導當天陸軍的空降／反空降演練，也將視導在基地內新增的愛國者飛彈連。此外總統也將到恆春半島東案的中科院九鵬基地，視導愛國者與天弓飛彈部隊的攔截敵飛彈科目。

依據海巡署發布的射擊通報，從5月底開始，恆春半島東側到綠島、蘭嶼，乃至巴士海峽北部的海空域，都將劃設演習時段，進行管制。時間分別是5月23、25、29日，以及6月5日上午，其中6月5日已經進入漢光演習實兵對抗日之內。但是否代表當天將進行射擊？或先前均只是程序演練，到接近實際射擊日之前再行發布通報管制？外界不得而知。

國軍原本只有1個愛國者營，3個連均在大台北地區周邊。後來增購兩個營，但由於民眾抗爭等因素，許多新成立的飛彈連或發射陣地，都位在軍用機場內，包括清泉崗。