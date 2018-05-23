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【長知識】新巡防艦將裝「單片神盾」？海軍否認

2018-05-23 23:00聯合報 記者程嘉文╱即時報導

媒體報導，海軍新一代巡防艦，原打算裝置中科院研發、包括相位陣列雷達的「迅聯」戰鬥系統，號稱性能可與美軍「神盾」系統媲美，但發現系統重量超過預期，規劃的4500噸級船體不足以負載。海軍因此與中科院討論，以一座旋轉式相位陣列雷達，來取代多面的固定式相位陣列雷達。

不過海軍司令部隨即發出新聞稿，宣稱報導內容與事實不符，新一代飛彈巡防艦戰系構型迄今均未改變，由船舶暨海洋產業發展中心所設計之艦艇構型，已將戰鬥系統納入，可滿足海軍未來巡防艦作戰運用需求，進度正常。

本月14日，海軍參謀長李宗孝在立院表示，新巡防艦的定位就是4500噸級的「一般」巡防艦，迅聯系統會用在未來的新造艦案中，屆時「我們會提自己的神盾艦」。中科院副院長馬萬鈞則說，新巡防艦性能會比現役巡防艦強很多，但到底裝不裝相位陣列雷達，不便公開透露。

相位陣列雷達的天線是平面，由大量小型發射／接收單元組成，道理略似昆蟲的複眼。雷達改換電波掃描方位，是靠各發射單元的相位（phase）轉換，而非如傳統雷達靠天線旋轉達成，因此雷達天線不會轉動，外觀也看不出掃描方向轉變。

相較於傳統雷達，相位陣列雷達的優點是沒有天線旋轉間隔時間的問題，幾乎可以立即指向目標方向，又省掉旋轉天線的機械維護問題，其精確度也高於機械掃描雷達。不過每面平面陣列天線的涵蓋範圍有限，因此如美國海軍神盾系統使用的AN/SPY-1雷達，或是中共052C/052D驅逐艦的相位陣列雷達，都採取四面天線，以求兼顧360度全空域。當然如此一來，也代表龐大的重量與耗電量。

國軍最早使用的相位陣列雷達，是用於天弓飛彈的「長白」雷達，由於體積很大，係安裝在固定陣地內。此後中科院一直致力將相位陣列雷達的體積與重量縮小，讓其可以用於機動部署，或裝置在軍艦上。

如果真如報導所說，新巡防艦採取一片相位陣列雷達天線，以旋轉式設計來滿足360度搜索，那麼仍將有傳統雷達的搜索間隔問題，然而雷達搜索精度將高於傳統雷達。類似設計已經已經在陸軍的國造「蜂眼」機動式雷達車上運用，不過「蜂眼」係用於搭配復仇者／刺針短程防空飛彈，提供野戰防空預警之用，搜索範圍對軍艦來說太短，代表雷達天線必須加大。

海軍先前披露的新一代巡防艦外型，清楚可看到有俗稱「小神盾」的相位陣列雷達。記者程...
海軍先前披露的新一代巡防艦外型，清楚可看到有俗稱「小神盾」的相位陣列雷達。記者程嘉文／翻攝
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美製復仇者飛彈車（右），由中科院的蜂眼雷達（左）提供預警資訊。記者程嘉文／攝影
美製復仇者飛彈車（右），由中科院的蜂眼雷達（左）提供預警資訊。記者程嘉文／攝影
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海軍中科院飛彈
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