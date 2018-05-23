澎防部105榴彈砲兵班 全由女性官兵組成

2018-05-23 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



澎防部混砲營的「女生班」，由七位女性士官兵組成。圖／軍聞社 分享 facebook 為強化砲兵部隊訓練成效，陸軍澎湖防衛指揮部的混合砲兵營，今天（23日）實施105公厘榴彈砲保養射擊，以驗證武器裝備維護實效與離島部隊防衛作戰能力。其中一個砲班由7名女性官兵組成，頗為引人矚目。軍方官員表示，雖然沒有正式統計，但這可能創下陸軍主戰兵力（步兵、砲兵、裝甲兵）中，首度出現一整個單位都是女性的紀錄。

美造105公釐榴彈砲的型號是M101A1，是陸軍步兵部隊使用多年的火砲。每個砲班由7人組成，澎防部的這個全女生砲班，包括砲長洪秀嘉中士、副砲長潘孟軍下士，以及5位志願役女兵。

澎防部政戰主任劉強華上校說，由於女性官兵占全員比例已達一成以上，為了管理便利等因素，因此將這個砲班全部安插女兵。從平日訓練與演習的成績上來看，她們各方面表現都合乎標準，與其他男性官兵並無明顯高下之分。不過澎防部並非刻意標新立異，為創紀錄而成立「女生班」，未來是否繼續維持，還要看單位人員的調動狀況而定。