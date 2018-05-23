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瑞典發備戰須知防入侵 龍應台：我們的身邊也是…

2018-05-23 22:14聯合報 記者何祥裕╱即時報導

瑞典今年開始恢復7年前中斷的徵兵制，圖為瑞典裝甲兵團士兵。 路透
瑞典今年開始恢復7年前中斷的徵兵制，圖為瑞典裝甲兵團士兵。 路透
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身為永久中立國的瑞典日前公布大幅修訂的戰爭與危機教戰手冊，並時隔半個多世紀將再次向全國480萬戶家庭發放，希望民眾為海平面上升、網路破壞、假新聞、恐攻、糧食短缺或甚至是跟東邊某鄰近大國發生戰爭做好準備。

前文化部長、作家龍應台在臉書貼文指出，是什麼國家這麼緊張？竟然是平常在頒發諾貝爾獎的北歐瑞典。瑞典的俄羅斯專家說，「短短五年前還不可思議的事情，現在已經不是不可思議了。」我們的身邊也是：短短幾年前還不可思議的事情，現在已經一件一件發生......

貼文全文如下：

備戰須知

有沒有搞錯？

全國480萬戶人家這幾天都收到政府印製的「備戰須知」，二十頁左右，一一列出國民的戰爭準備動作，譬如：

有計劃地儲貨：食物罐頭、收音機、水。每一個人至少要儲存三公升的緊急飲用水。

學會辨別真假新聞：「有些國家」已經在用假新聞試圖影響他國。戰爭時，國民尤其要防範假新聞的蔓延。

預設多元型態的攻擊，包括恐怖攻擊、資訊攻擊、人為天災等等。總而言之，「假設停水停電停電腦停瓦斯停公共運輸，當所有的公共服務全部停擺，你要準備好什麼才能活」。

譬如冰雪冬天，戰火中暖氣中斷，怎麼辦？「全家人集中至一個房間，以毛毯覆蓋所有窗戶，將地毯鋪在地面，利用桌子築起一個小窩，但使用火爐需要留意氧氣不足的問題⋯⋯」

這是什麼國家這麼緊張？

竟然是平常在頒發諾貝爾獎的北歐瑞典。

緊張的來源是波羅的海對岸的那個巨人國。2014年俄羅斯併吞了克里米亞，其後在波羅的海不停地軍演，戰鬥機甚至闖入了北歐國家的領空。瑞典緊張到開始討論是否加入北約，徵兵制馬上要恢復。5月28日是「全國總動員周」的開始。

瑞典的俄羅斯專家說，「短短五年前還不可思議的事情，現在已經不是不可思議了。」

我們的身邊也是：短短幾年前還不可思議的事情，現在已經一件一件發生......

瑞典假新聞諾貝爾獎
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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