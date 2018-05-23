親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
檢約談台大遴委
國民黨黨產追徵
九合一選戰焦點
戰北市選情有變
我被拒WHA門外
小英執政兩周年
政治
軍事
綜合

彰化受虐5歲女童去世 醫護淚眼拔管「妳不再疼痛了！」

別再被Line上酒店正妹騙啦！陪你聊天的都是男人

漢光34號演習 全兵力預校24日清晨舉辦

2018-05-23 17:47中央社 台北23日電

國防部發言人陳中吉今天表示，國軍漢光34號演習全兵力預校將於24日清晨6時展開，屆時戰機、直升機將飛越台中空域，由於勢必造成轟隆聲響，國防部希望民眾能諒解、理解。

陳中吉接受中央社訪問時表示，國軍漢光34號演習全兵力預演校閱，將於明天清晨6時至中午12時間舉行，屆時不同型號的戰機、直升機將飛越台中、清泉崗基地周邊空域。

陳中吉說，戰機、直升機勢必會發出轟隆聲響，但這就是國軍官兵守護家園的聲音，當然會造成不便，希望周邊民眾能諒解、理解。

此外，由於17日發生上兵秦良丰跳傘意外，空降訓練中心指揮官方裕源上校昨天也表示，為安全起見，這次漢光演習所使用的MC-1降落傘，全數由軍備局拆開檢查後再摺回；也暫時停止攜帶裝備包跳傘，增加空中靈活度。

國軍漢光34號「實彈實兵演練」將於6月4日至8日登場，分為4大課目，分別是「海空聯合作戰」、「北部反登陸作戰」、「南部反登陸作戰」及「中部聯合反空（機）降作戰」。

中部聯合反空（機）降作戰是漢光演習重點項目，除了模擬共軍空降清泉岡機場的反制能力外，也首次動員民間營造廠、中華電信等後備能量投入戰損復舊，並動用民間無人機進行偵查。

漢光演習國軍直升機
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

海委會主委說沖之鳥是「礁」 黃昭順讚有guts

2018-05-23 11:27

廣角鏡／跳傘、摺傘

2018-05-23 00:48

傘兵秦良丰傷勢平穩進步 秦爸續集氣

2018-05-22 23:46

影／《軍情站》秦良丰逐漸恢復 陸軍展現精實傘訓

2018-05-22 14:44

一級作戰艦女艦長母親獲慈暉獎 總統表揚

2018-05-22 14:27

「良丰加油」傘兵爸臉書感性留言

2018-05-22 13:55

傘兵秦良丰意外 陸軍暫緩「帶包跳」

2018-05-22 12:36

圖輯／你所不知的跳傘先鋒 試風員自摺自跳靠經驗

2018-05-22 10:44

降落傘保養不確實？陸軍邀媒體採訪跳傘摺傘釋疑

2018-05-22 10:34

「良丰加油！」傘兵爸臉書感性留言 希望大家集氣

2018-05-22 09:48

傘訓直擊！ 登機前的準備工作

2018-05-22 08:48

受傷傘兵秦良丰 見到父母會皺眉、流淚

2018-05-22 00:01

嚴德發二度赴台中 探望負傷傘兵秦良丰

2018-05-21 19:16

軍事專家談雷達偵搜效能：匿蹤真本事 實戰接敵才啟動

2018-05-21 15:50

影／美國海軍陸戰隊駐AIT新館維安？梅健華否認

2018-05-21 14:10

解放軍出海個沒完！故意讓軍事迷追蹤…破解宣傳戰4部曲

2018-05-21 08:00

民眾穿軍裝拍性感照 國防部研議提告

2018-05-20 22:07

國軍營區今年開放四次 首場6月17日在鳳山

2018-05-20 21:34
看更多

熱門文章

獨／比白色恐怖更白色恐怖！ 北檢約談台大遴委

2018-05-23 06:58

劉政鴻：為救苗栗不惜脫黨參選 百姓有福苗栗贏回尊嚴

2018-05-22 21:19

台灣是亞洲最幸福國家？ 行政院承認搞錯了

2018-05-23 11:17

檢調約談台大遴委 蘇永欽：很荒謬！完全不符法治精神

2018-05-23 07:13

華西街蛇肉店全關了？ 同業傻眼：我們還在開啊！

2018-05-22 20:52

蔡碧仲：吳茂昆違法不代表管中閔可以違法

2018-05-23 14:54

台灣是亞洲最幸福樂土？ 民進黨政府沒告訴你這些真相…

2018-05-23 10:00

葉毓蘭批蔡英文：戰力壓過蔣經國 恐是促統第一大功臣

2018-05-23 08:01

同樣是「維持現狀」 孫大千點出馬英九和蔡英文的差別

2018-05-23 08:16

台大遴選委員遭約談惹議 北檢：多數證人表感謝與支持

2018-05-23 13:21

美聯社：20航空公司向中國低頭 改台灣標註

2018-05-23 01:00

館長霸氣贊助、火速會面 蘇祈麟：地獄訓練將來臨

2018-05-23 14:12

世界衛生大會 美日澳發言力挺台灣參與

2018-05-22 19:25

【即時短評】電話傳台大遴選委員 是來作證還是恐嚇？

2018-05-23 12:48

與謝龍介晚間會後 陳子敬說：團隊主張奮戰到底

2018-05-22 21:51

台大遴委遭北檢約談 台大教授：涼意由腳底往上延伸

2018-05-23 09:51

遭黃偉哲質疑競選經費 高思博霸氣回嗆

2018-05-22 18:25

【即時短評】認同馬英九的維持現狀嗎？ 蔡英文誠實點

2018-05-23 11:44

追討國民黨黨產 4路追殺

2018-05-23 00:50

WHA開幕2天 全球16國發言挺台

2018-05-23 06:22

台大遴選委員遭約談 北檢：傳證人是標準程序

2018-05-23 11:28

台大遴委遭檢調約談 前檢察總長與前監委都說話了

2018-05-23 10:58

藍南市民調高思博勝出 謝龍介會陳子敬協商

2018-05-23 00:50

朱立倫批蘇貞昌「年紀大」戴瑋姍反酸：對預算沒概念

2018-05-22 19:34

臉書拚選戰 這家「小編」竟成豬隊友…

2018-05-23 08:00

美衛生部長WHA為台發聲 失望台未獲邀

2018-05-22 22:08

約談台大校長遴委 藍委：蔡碧仲把北檢變東廠

2018-05-23 12:15

台大遴委被call去做證 律師：沒傳票不妥，可不去

2018-05-23 10:50

台大遴委被約談洗錢防制辦公室 蔡碧仲：我不知道

2018-05-23 09:21

國民黨台南市長人選出線 龍介仙晚間邀陳子敬談整合

2018-05-22 20:11

國民黨台南市黨部被查封 門口對聯諷黨產會前主委

2018-05-23 10:20

20間航空公司變更台灣標註 吳釗燮：全力協商

2018-05-23 09:45

國民黨前中央黨部出售 黨產會要追回11億

2018-05-22 23:56

駁斥挺柯P理由 邱毅：白色非無色別妄想指鹿為馬

2018-05-23 08:04

有漏洞！飼料添加工業染劑 生產毒蛋黃食安法只能罰鍰

2018-05-23 11:11

【重磅快評】北檢恐怖嗎？司法史上會記上這一筆

2018-05-23 16:44

朱立倫酸年紀大 蘇貞昌回：不禮貌

2018-05-22 20:32

姚文智、呂秀蓮誰出戰 民進黨今協調

2018-05-23 01:15

曾永權申請赴陸 移民署不准

2018-05-22 18:52

中廣兩頻道案 法院命NCC重新審查

2018-05-23 00:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top