漢光34號演習 全兵力預校24日清晨舉辦

2018-05-23 17:47 中央社 台北23日電



國防部發言人陳中吉今天表示，國軍漢光34號演習全兵力預校將於24日清晨6時展開，屆時戰機、直升機將飛越台中空域，由於勢必造成轟隆聲響，國防部希望民眾能諒解、理解。

陳中吉接受中央社訪問時表示，國軍漢光34號演習全兵力預演校閱，將於明天清晨6時至中午12時間舉行，屆時不同型號的戰機、直升機將飛越台中、清泉崗基地周邊空域。

陳中吉說，戰機、直升機勢必會發出轟隆聲響，但這就是國軍官兵守護家園的聲音，當然會造成不便，希望周邊民眾能諒解、理解。

此外，由於17日發生上兵秦良丰跳傘意外，空降訓練中心指揮官方裕源上校昨天也表示，為安全起見，這次漢光演習所使用的MC-1降落傘，全數由軍備局拆開檢查後再摺回；也暫時停止攜帶裝備包跳傘，增加空中靈活度。

國軍漢光34號「實彈實兵演練」將於6月4日至8日登場，分為4大課目，分別是「海空聯合作戰」、「北部反登陸作戰」、「南部反登陸作戰」及「中部聯合反空（機）降作戰」。

中部聯合反空（機）降作戰是漢光演習重點項目，除了模擬共軍空降清泉岡機場的反制能力外，也首次動員民間營造廠、中華電信等後備能量投入戰損復舊，並動用民間無人機進行偵查。