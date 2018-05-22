傘兵秦良丰意外 陸軍暫緩「帶包跳」

2018-05-22 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



出發前進行裝備檢查的傘兵，背後為跳出機門時自動拉開的主傘，胸前為備用的副傘。記者程嘉文／攝影 分享 facebook 陸軍特戰指揮部第三營傘兵秦良丰，上周在臺中清泉崗參加漢光34號演習預演跳傘，發生主副傘未全開，墜落地面重傷的意外。國防部今天邀請媒體前往屏東，實地參訪傘兵跳傘、基本傘訓以及降落傘整理摺疊等作業。

空降訓練中心指揮官方裕源上校指出，這次意外初判是一場「複合式事故」。由於秦良丰是60公釐迫擊砲手，跳傘時需要將砲拆解，放在GP通用裝備包內，由砲班人員帶著一起跳傘，出機門時要將包夾在兩腿間。傘兵跳出飛機後，通常主傘約在第4秒鐘會全張吃風、產生浮力，但在此之前因為人由飛機的高速尾流中脫離時，往往會發生翻滾，目前依據照片、影片判斷，秦良丰此時發生傘繩纏到腳的狀況，因此使得主傘無法順利張成正圓形，導致浮力大減。從影像中可以看出，秦良丰在空中很努力排除狀況。但可能由於背著沉重的裝備包，影響動作靈活度。

第15秒鐘，秦良丰拉開副傘，但也受主傘干擾而未能完全張開。他在第28秒落地，大約是花了正常跳傘的一半時間。從影像判斷，他在第26秒時腿部已經脫開傘繩纏繞，因此觸地時實施了「五點著陸」動作，因此一定程度減緩了衝力，避免傷勢更嚴重。