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圖輯／陸軍邀媒體採訪跳傘摺傘釋疑

2018-05-22 10:44聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

陸軍航特部特戰第三營的傘兵秦良丰，上周在台中清泉崗跳傘時，因為發生傘繩纏繞，導致主傘、副傘均未完全張開，墜地摔成重傷。事後網路輿論出現說法，認為軍方對降落傘的保養不確實。國防部今天特別邀請媒體南下屏東空降訓練中心與潮州空降場，現場採訪跳傘與傘具保養。

國防部上午在屏東展示傘兵訓練實況，一名傘兵著陸後滾動以降低衝擊。記者林澔一／攝影
國防部上午在屏東展示傘兵訓練實況，一名傘兵著陸後滾動以降低衝擊。記者林澔一／攝影
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一名完成跳傘的傘兵與同袍擊掌。記者林澔一／攝影
一名完成跳傘的傘兵與同袍擊掌。記者林澔一／攝影
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陸軍航特部人員在潮州空降場上空跳傘。記者林澔一／攝影
陸軍航特部人員在潮州空降場上空跳傘。記者林澔一／攝影
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陸軍航特部人員在潮州空降場上空跳傘。記者林澔一／攝影
陸軍航特部人員在潮州空降場上空跳傘。記者林澔一／攝影
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傘兵著陸後收傘。記者林澔一／攝影
傘兵著陸後收傘。記者林澔一／攝影
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陸軍航特部人員在潮州空降場上空跳傘。記者林澔一／攝影
陸軍航特部人員在潮州空降場上空跳傘。記者林澔一／攝影
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陸軍航特部人員在潮州空降場上空跳傘。記者林澔一／攝影
陸軍航特部人員在潮州空降場上空跳傘。記者林澔一／攝影
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陸軍航特部人員在潮州空降場上空跳傘。記者林澔一／攝影
陸軍航特部人員在潮州空降場上空跳傘。記者林澔一／攝影
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跳傘特戰清泉崗
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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