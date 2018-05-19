國防部長：中共文攻武嚇無效 台灣人民反感

2018-05-19 11:26 中央社 台北19日電



國防部長嚴德發今天表示，中共對台文攻武嚇不斷，他認為沒有效果，台灣人民不會接受，而會反感。他強調，台灣會堅持自由民主開放的核心價值，國軍也絕對有能力維護國防安全。

淡江大學國際事務與戰略研究所上午在淡江大學舉行第14屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會，主題為「蔡總統執政兩週年的台灣國家安全戰略總體檢：挑戰與展望」，開幕式邀請嚴德發演講。

嚴德發表示，當前無論是國際權力結構、區域問題或兩岸關係，國際情勢隨時都在變化，挑戰非常嚴峻，兩韓問題牽涉美、日、俄與中共，也間接影響台海安全。南海方面，中共積極填海造島，近期在永暑礁、渚碧礁等，部署反艦導彈與地對空導彈，聲稱是必要的國土防禦設施，顯示中共在南海的野心，對台灣造成威脅與挑戰。

嚴德發指出，中共通過修憲案，取消國家主席連任限制，中共領導人習近平集國家、政黨與軍事權力於一身，形成強人政治，對台維持一貫的一國兩制方針，中共對台政策「硬的硬，軟的軟」，硬的方面是軍事發展；軟的則在經濟層面實施惠台31項措施。

嚴德發指出，中共完成軍事改革，將軍區改成戰區，最大目的是達成聯合指揮作戰目標，並藉由跨區遠航，延伸軍隊打擊範圍，除了對台構成軍事威脅，也牽動區域情勢。

嚴德發說，台灣雖面臨嚴峻挑戰，但只要掌握正確方向，台灣位處重要戰略地位，此外，台灣是自由民主開放的國家，「這塊核心價值非常重要」，台灣將堅守核心價值，發揮戰略地位的價值，獲得區域國家的認同。

談到中共的文攻武嚇不斷，嚴德發說，不曉得大家跟他的感受是不是一樣，他認為「幾乎沒什麼效果」，台灣人民不會接受，此舉只會讓台灣人民反感，會有副作用。

他強調，國軍絕對有能力、有信心守疆守土，威脅從哪裡來，都有辦法掌握，部隊情蒐監偵方面看得到、聽得到，國軍因應不同挑戰，都有相關應處規劃，有能力維護國防安全。